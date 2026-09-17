Санкції США проти Росії: у Кремлі заявили про ускладнення переговорів

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі стежать за проходженням у США законопроєкту про додаткові санкції проти РФ. Про це він сказав після того, як Палата представників Конгресу США схвалила документ, який уже раніше підтримав Сенат і який тепер має підписати президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на коментарі Пєскова журналістам, передає Новини.LIVE.

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Що сказав Дмитро Пєсков

Коментуючи законопроєкт, прессекретар президента Росії назвав можливе посилення санкцій з боку США недружніми діями.

"Ми, звісно, стежимо за проходженням цього документа. Це належить до недружніх дій, і, звичайно, запровадження будь-яких додаткових санкцій з боку США безумовно ускладнюватиме зусилля з пошуку мирного врегулювання в Україні", — сказав Дмитро Пєсков.

Що передбачає санкційний законопроєкт

Документ передбачає додаткові обмеження проти Росії та має впорядкувати частину санкцій, які вже діють. Зокрема, у ньому визначено перелік посад у російському керівництві, представники яких мають підпадати під санкції.

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Окремі обмеження також стосуються російських воєначальників та іноземців, які допомагають російському військово-промисловому комплексу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, Палата представників США ухвалила масштабний санкційний законопроєкт, покликаний зупинити російську агресію. За словами конгресмена Майкла Маккола, ініціатива, розроблена покійним сенатором Ліндсі Гремом, має паралізувати військову машину Росії та змусити Кремль піти на мирні переговори.

Також Новини.LIVE писали, що документ далі має підписати президент Дональд Трамп. За даними джерел, адміністрація США безпосередньо тиснула на республіканську більшість для якнайшвидшого винесення ініціативи на голосування.