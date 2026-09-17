Санкции США против России: в Кремле заявили об осложнении переговоров

Дмитрий Песков. Фото: российские СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ходом рассмотрения в США законопроекта о дополнительных санкциях против РФ. Об этом он сказал после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила документ, который ранее уже поддержал Сенат и который теперь должен подписать президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Интерфакс-Россия со ссылкой на комментарии Пескова журналистам, передает Новини.LIVE.

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Что сказал Дмитрий Песков

Комментируя законопроект, пресс-секретарь президента России назвал возможное ужесточение санкций со стороны США недружественными действиями.

"Мы, конечно, следим за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям, и, конечно, введение каких-либо дополнительных санкций со стороны США, безусловно, будет затруднять усилия по поиску мирного урегулирования в Украине", — сказал Дмитрий Песков.

Что предусматривает законопроект о санкциях

Документ предусматривает дополнительные ограничения в отношении России и призван упорядочить часть уже действующих санкций. В частности, в нем определен перечень должностей в российском руководстве, представители которых должны подпадать под санкции.

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Отдельные ограничения также касаются российских военачальников и иностранцев, помогающих российскому военно-промышленному комплексу.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Палата представителей США приняла масштабный законопроект о санкциях, призванный остановить российскую агрессию. По словам конгрессмена Майкла Макколла, инициатива, разработанная покойным сенатором Линдси Грэмом, должна парализовать военную машину России и заставить Кремль пойти на мирные переговоры.

Также Новини.LIVE писали, что документ должен быть подписан президентом Дональдом Трампом. По данным источников, администрация США напрямую оказывала давление на республиканское большинство с целью скорейшего вынесения инициативы на голосование.