Сенаторка Брітт заявила про передачу Трампу санкційного закону

Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Сенаторка США Кеті Брітт 17 вересня заявила, що Конгрес продемонстрував єдність у питанні посилення тиску на Росію та Іран. За її словами, законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції має бути переданий президенту США Дональду Трампу на підпис. Брітт зазначила, що документ отримав широку підтримку в Конгресі.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Брітт розповіла про санкційний законопроєкт

Вона наголосила, що його ухвалення має продемонструвати світові готовність США діяти за принципом "миру через силу".

"Сьогодні законопроєкт Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану буде передано на підпис президенту", — заявила сенаторка.

За її словами, Конгрес прагне надати Трампу додаткові інструменти для впливу на ситуацію та завершення війни Росії проти України. Брітт заявила, що йдеться, зокрема, про створення умов для притягнення російського керівництва до відповідальності та повернення сторін за стіл переговорів.

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"Немає нічого більш цінного тут, у Конгресі, ніж реальні результати, ніж реальні дії, що мають значення, і надання людям інструментів сьогодні — надання президенту Трампу інструментів для того, щоб покласти край цій безглуздій війні, притягнути Путіна до відповідальності за його агресію, змусити його сісти за стіл переговорів і забезпечити реальні наслідки", — сказала Брітт.

Сенаторка також наголосила на спільній позиції Сенату, Палати представників та Білого дому щодо підходу "мир через силу". Вона додала, що законопроєкт передбачає санкції не лише проти Росії, а й проти Ірану.

Брітт окремо відзначила внесок Ліндсі Грема в підготовку документа та заявила, що він вважав цей законопроєкт одним із найважливіших у своїй роботі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 17 вересня Палата представників США ухвалила законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії, який просував американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Тепер документ має підписати президент США Дональд Трамп.

Як повідомляли Новини.LIVE, 17 вересня Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України впливає на зростання цін на дизельне пальне. За його словами, ситуація має змінитися після завершення війни, яку він назвав найскладнішою з тих, що йому, за його словами, вдалося завершити.