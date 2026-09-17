Сенатор Бритт заявила о передаче Трампу закона о санкциях

Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Сенатор США Кэти Бритт 17 сентября заявила, что Конгресс продемонстрировал единство в вопросе усиления давления на Россию и Иран. По ее словам, законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях должен быть передан президенту США Дональду Трампу на подпись. Бритт отметила, что документ получил широкую поддержку в Конгрессе.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Бритт рассказала о законопроекте о санкциях

Она подчеркнула, что его принятие должно продемонстрировать миру готовность США действовать по принципу "мира через силу".

"Сегодня законопроект Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана будет передан на подпись президенту", — заявила сенатор.

По ее словам, Конгресс стремится предоставить Трампу дополнительные инструменты для влияния на ситуацию и прекращения войны России против Украины. Бритт заявила, что речь идет, в частности, о создании условий для привлечения российского руководства к ответственности и возвращения сторон за стол переговоров.

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"Нет ничего ценнее здесь, в Конгрессе, чем реальные результаты, чем реальные действия, имеющие значение, и предоставление людям инструментов сегодня — предоставление президенту Трампу инструментов для того, чтобы положить конец этой бессмысленной войне, привлечь Путина к ответственности за его агрессию, заставить его сесть за стол переговоров и обеспечить реальные последствия", — сказала Бритт.

Сенатор также подчеркнула общую позицию Сената, Палаты представителей и Белого дома в отношении подхода "мир через силу". Она добавила, что законопроект предусматривает санкции не только против России, но и против Ирана.

Бритт отдельно отметила вклад Линдси Грэма в подготовку документа и заявила, что он считал этот законопроект одним из самых важных в своей работе.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 17 сентября Палата представителей США одобрила законопроект о "адских санкциях" против России, который продвигал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 сентября Дональд Трамп заявил, что война России против Украины влияет на рост цен на дизельное топливо. По его словам, ситуация должна измениться после завершения войны, которую он назвал самой сложной из тех, которые ему, по его словам, удалось завершить.