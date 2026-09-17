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Главная Новости дня Трамп назвал войну РФ и Украины причиной подорожания дизеля

Трамп назвал войну РФ и Украины причиной подорожания дизеля

Ua ru
17 сентября 2026 14:04
Трамп связал рост цен на дизельное топливо с войной РФ против Украины
Дональд Трамп. Фото: Facebook/Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 17 сентября заявил, что война России против Украины влияет на рост цен на дизельное топливо. По его словам, ситуация должна измениться после окончания войны. Американский президент также заявил, что война между Россией и Украиной является самой сложной из тех, которые ему, по его словам, удалось завершить.

Об этом сообщает NTD.TV, передает Новини.LIVE.

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Трамп заявил о влиянии войны на цены на дизельное топливо

"На самом деле, именно эта война разгоняет цены на дизельное топливо. Но все это очень скоро закончится", — сказал Трамп.

Американский президент также заявил, что война между Россией и Украиной является самой сложной из тех, которые ему, по его словам, удалось завершить.

Политик, комментируя войну России против Украины, заявил, что между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским существует сильная взаимная неприязнь.

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"Два лидера так ненавидят друг друга, и, знаете, ненависть — это очень интересно", — отметил Трамп.

Заявления Трампа прозвучали на фоне роста цен на дизельное топливо на мировых рынках. Ранее он также призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим объектам, связывая их с проблемами на топливном рынке.

Как сообщали Новини.LIVE, 13 сентября Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по запасам дизельного топлива в России. По его словам, такие атаки вызывают дефицит дизельного топлива и негативно сказываются на мире, при этом Украина может наносить удары по другим целям на территории РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 17 сентября Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против России, который продвигал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. Теперь документ должен подписать президент США Дональд Трамп.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп экономика война в Украине дизель
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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