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Трамп назвав війну РФ та України причиною подорожчання дизеля

Ua ru
17 вересня 2026 14:04
Трамп пов’язав зростання цін на дизель із війною РФ проти України
Дональд Трамп. Фото: Facebook/Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 17 вересня заявив, що війна Росії проти України впливає на зростання цін на дизельне пальне. За його словами, ситуація має змінитися після завершення війни. Американський президент також заявив, що війна Росії та України є найскладнішою з тих, які йому, за його словами, вдалося завершити.

Про це повідомляє NTD.TV, передає Новини.LIVE.

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Трамп заявив про вплив війни на ціни на дизель

"Насправді, саме ця війна розганяє ціни на дизель. Але все це дуже скоро закінчиться", — сказав Трамп.

Американський президент також заявив, що війна Росії та України є найскладнішою з тих, які йому, за його словами, вдалося завершити.

Політик, коментуючи війну Росії проти України, заявив, що між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським існує сильна взаємна неприязнь.

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"Двоє лідерів так ненавидять один одного, і, знаєте, ненависть — це дуже цікаво", — зазначив Трамп.

Заяви Трампа прозвучали на тлі зростання цін на дизель на світових ринках. Раніше він також закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних об’єктах, пов’язуючи їх із проблемами на паливному ринку. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 вересня Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари по запасах дизельного палива в Росії. За його словами, такі атаки спричиняють дефіцит дизелю та негативно впливають на світ, водночас Україна може завдавати ударів по інших цілях на території РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 17 вересня Палата представників США ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії, який просував американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Документ тепер має підписати президент США Дональд Трамп.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп економіка війна в Україні дизель
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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