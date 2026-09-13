Трамп закликав Зеленського змінити цілі ударів по РФ через дефіцит дизеля

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського припинити удари по запасах дизельного палива в Росії. Він заявив, що такі атаки спричиняють дефіцит дизелю та шкодять світу. Водночас глава Білого дому наголосив, що Україна може атакувати інші цілі на території РФ.

Про це Дональд Трамп сказав на полях турніру Irish Open в Ірландії у неділю, 13 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Трамп закликав Зеленського не бити по дизелю в РФ

Дональда Трампа запитали, чи розмовляв він із Президентом України Володимиром Зеленським після нещодавньої розмови з російським диктатором Путіним.

У відповідь на запитання, Трамп закликав Зеленського припинити удари по запасах дизельного палива в Росії. Американський лідер пояснив свою позицію тим, що, на його думку, такі атаки призводять до дефіциту дизелю.

Трамп наголосив, що українському президенту варто припинити знищувати російські запаси дизельного палива:

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"Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити знищувати запаси дизельного палива в Росії".

Водночас Трамп зазначив, що не виступає проти ударів України по інших цілях у Росії. За його словами, Києву варто уникати атак саме на дизельне паливо, оскільки вони, як він стверджує, спричиняють його дефіцит:

"Нехай він атакує цілі, але не дизельне паливо, бо він спричиняє дефіцит дизельного палива".

Трамп пов’язав заявлений ним дефіцит дизельного палива саме з війною Росії проти України. Водночас він не відносив цю проблему до конфлікту на Близькому Сході.

Президент США також заявив, що українські удари по дизельному паливу в Росії шкодять світові.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 11 вересня кілька російських регіонів зазнали комбінованої атаки безпілотників і ракет. Під ударами опинилися, зокрема, Саратов, Енгельс, Самара, Волгоград і Каспійськ, де повідомляли про пошкодження промислових та цивільних об’єктів. Внаслідок атак виникли пожежі, зокрема на нафтопереробному заводі та логістичному хабі Ozon, також повідомлялося про загиблих і постраждалих.

Новини.LIVE також писали, що 11 вересня Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів по російських об’єктах. У Саратовській та Волгоградській областях уражено підприємство та об’єкт нафтової промисловості. Також українські сили завдали ударів по цілях у Дагестані, Удмуртії та ще кількох регіонах РФ, а результати є і в Чорному морі.