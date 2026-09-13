Трамп призвал Зеленского изменить цели ударов по РФ из-за нехватки дизельного топлива

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по запасам дизельного топлива в России. Он заявил, что такие атаки приводят к дефициту дизельного топлива и наносят ущерб миру. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что Украина может атаковать другие цели на территории РФ.

Об этом Дональд Трамп заявил в кулуарах турнира Irish Open в Ирландии в воскресенье, 13 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Трамп призвал Зеленского не наносить удары по дизельному топливу в РФ

Дональда Трампа спросили, разговаривал ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским после недавнего разговора с российским диктатором Путиным.

В ответ на вопрос Трамп призвал Зеленского прекратить удары по запасам дизельного топлива в России. Американский лидер объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, такие атаки приводят к дефициту дизельного топлива.

Трамп подчеркнул, что украинскому президенту следует прекратить уничтожать российские запасы дизельного топлива:

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"Господин Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить уничтожать запасы дизельного топлива в России".

В то же время Трамп отметил, что не выступает против ударов Украины по другим целям в России. По его словам, Киеву следует избегать атак именно на дизельное топливо, поскольку они, как он утверждает, вызывают его дефицит:

"Пусть он атакует цели, но не дизельное топливо, потому что это приводит к дефициту дизельного топлива".

Трамп связал заявленный им дефицит дизельного топлива именно с войной России против Украины. В то же время он не относил эту проблему к конфликту на Ближнем Востоке.

Президент США также заявил, что украинские удары по запасам дизельного топлива в России наносят ущерб миру.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 11 сентября несколько российских регионов подверглись комбинированной атаке беспилотников и ракет. Под ударами оказались, в частности, Саратов, Энгельс, Самара, Волгоград и Каспийск, где сообщалось о повреждениях промышленных и гражданских объектов. В результате атак возникли пожары, в частности на нефтеперерабатывающем заводе и логистическом хабе Ozon, также сообщалось о погибших и пострадавших.

Новини.LIVE также писали, что 11 сентября Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских дальнобойных ударов по российским объектам. В Саратовской и Волгоградской областях были поражены предприятие и объект нефтяной промышленности. Также украинские силы нанесли удары по целям в Дагестане, Удмуртии и еще нескольких регионах РФ, а результаты есть и в Черном море.