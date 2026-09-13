Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп обвинил Зеленского в нехватке дизельного топлива из-за ударов по РФ

Трамп обвинил Зеленского в нехватке дизельного топлива из-за ударов по РФ

Ua ru
13 сентября 2026 17:51
Трамп призвал Зеленского изменить цели ударов по РФ из-за нехватки дизельного топлива
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по запасам дизельного топлива в России. Он заявил, что такие атаки приводят к дефициту дизельного топлива и наносят ущерб миру. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что Украина может атаковать другие цели на территории РФ.

Об этом Дональд Трамп заявил в кулуарах турнира Irish Open в Ирландии в воскресенье, 13 сентября, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Трамп призвал Зеленского не наносить удары по дизельному топливу в РФ

Дональда Трампа спросили, разговаривал ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским после недавнего разговора с российским диктатором Путиным.

В ответ на вопрос Трамп призвал Зеленского прекратить удары по запасам дизельного топлива в России. Американский лидер объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, такие атаки приводят к дефициту дизельного топлива.

Трамп подчеркнул, что украинскому президенту следует прекратить уничтожать российские запасы дизельного топлива:

Читайте также:

"Господин Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить уничтожать запасы дизельного топлива в России".

В то же время Трамп отметил, что не выступает против ударов Украины по другим целям в России. По его словам, Киеву следует избегать атак именно на дизельное топливо, поскольку они, как он утверждает, вызывают его дефицит:

"Пусть он атакует цели, но не дизельное топливо, потому что это приводит к дефициту дизельного топлива".

Трамп связал заявленный им дефицит дизельного топлива именно с войной России против Украины. В то же время он не относил эту проблему к конфликту на Ближнем Востоке.

Президент США также заявил, что украинские удары по запасам дизельного топлива в России наносят ущерб миру.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 11 сентября несколько российских регионов подверглись комбинированной атаке беспилотников и ракет. Под ударами оказались, в частности, Саратов, Энгельс, Самара, Волгоград и Каспийск, где сообщалось о повреждениях промышленных и гражданских объектов. В результате атак возникли пожары, в частности на нефтеперерабатывающем заводе и логистическом хабе Ozon, также сообщалось о погибших и пострадавших.

Новини.LIVE также писали, что 11 сентября Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских дальнобойных ударов по российским объектам. В Саратовской и Волгоградской областях были поражены предприятие и объект нефтяной промышленности. Также украинские силы нанесли удары по целям в Дагестане, Удмуртии и еще нескольких регионах РФ, а результаты есть и в Черном море.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине удары по РФ дизель
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации