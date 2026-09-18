Трамп планирует подписать закон Грэма о санкциях против РФ и Ирана

Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу, 18 сентября, подписать закон об ужесточении санкций против России и Ирана, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом. Об этом сообщил журналист Остап Яриш со ссылкой на многочисленные источники. Накануне Палата представителей США одобрила законопроект, после чего документ направили на подпись президенту.

Об этом Остап Ярыш написал в соцсети Х, передает Новини.LIVE.

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Трамп готовится подписать закон о санкциях

"По сообщениям многочисленных источников, Дональд Трамп планирует подписать инициированный Линдси Грэмом закон о санкциях против России и Ирана уже завтра", — написал Яриш в ночь на 18 сентября.

Пост Яриша. Фото: скриншот

В то же время журналист Алекс Рауфоглу написал, что закон о санкциях против России вступит в силу завтра в 16:30 (по киевскому времени в 23:30).

Пост журналиста. Фото: скриншот

Как сообщает Радио Свобода, сенатор США Джин Шахин заявила, что скорость введения санкций будет зависеть от администрации Дональда Трампа и начала их реализации после подписания закона. По словам Шахин, эффективность новых ограничений США будут оценивать по тому, насколько они повлияют на доходы России от энергетики и по практическому выполнению санкций.

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Ранее, 7 августа, его поддержал Сенат США. Законопроект предусматривает усиление экономического давления на Россию из-за её войны против Украины. В частности, документ разрешает вводить 100-процентные вторичные пошлины против стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ.

Среди крупнейших покупателей российских энергоносителей называют Китай и Индию. Также закон предусматривает санкции против российского теневого флота танкеров, финансовых учреждений, в частности Центрального банка РФ, а также крупных государственных энергетических проектов. Среди них — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2" и "Арктик СПГ-3".

Помимо ограничений в отношении России, документ предусматривает расширение санкционного режима в отношении Ирана. Законопроект Грема рассматривается как один из ключевых инструментов для усиления экономического давления на Москву. Его принятие состоялось после длительного рассмотрения в Конгрессе и получило поддержку представителей обеих партий.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что 17 сентября Палата представителей США приняла масштабный законопроект о санкциях против России, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом. По словам конгрессмена Майкла Макколла, документ призван усилить давление на российскую военную машину и способствовать началу мирных переговоров. Тогда же сенатор США Кэти Бритт заявила, что Конгресс продемонстрировал единство в вопросе усиления давления на Россию и Иран. По её словам, законопроект получил широкую поддержку в Конгрессе.

Как сообщали Новини.LIVE, Палата представителей США приняла законопроект о санкциях против России 262 голосами против 159. После голосования документ направили на подпись Дональду Трампу, а представитель Белого дома сообщил WSJ, что президент США планирует подписать законопроект. Также Новини.LIVE писали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за прохождением в США законопроекта о дополнительных санкциях против РФ. Он сделал это заявление после одобрения документа Палатой представителей Конгресса США.