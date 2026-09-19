Пекельні санкції проти РФ: Сибіга закликав світ наслідувати дії США

Очільник МЗС Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів у Європейському Союзі та інших країнах G7 посилити санкції проти Росії. Заяву він зробив після підписання президентом США Дональдом Трампом закону, який посилює санкційний тиск на Росію та Іран.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на словами Андрія Сибіги.

Реклама

Сибіга відреагував на рішення Трампа

Допис МЗС України. Фото: скриншот

Андрій Сибіга назвав підписання Дональдом Трампом закону Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act "історичним днем". За його словами, документ посилить тиск на Росію та тих, хто сприяє її війні проти України.

"Підписання Президентом Трампом закону "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act" посилить тиск на Росію та тих, хто сприяє її війні проти України. Це ще більше ізолює агресора та скоротить ресурси, які живлять його війну", — заявив глава МЗС.

Сибіга також відзначив двопартійну підтримку документа в Конгресі США та роль сенатора Ліндсі Грема у його просуванні.

Читайте також:

Сибіга закликав партнерів посилити санкції

Глава української дипломатії наголосив, що рішення США має стати сигналом для інших партнерів.

"Лідерство США надсилає світові чіткий сигнал: санкції проти Росії мають бути посилені. Очікуємо подальших рішучих кроків від наших партнерів у ЄС та інших країн G7", — сказав Сибіга.

За його словами, міжнародний тиск на Росію має бути скоординованим, щоб змусити Москву припинити війну.

Як писали Новини.LIVE, Трамп підписав закон Грема про санкції проти РФ. Документ передбачає нові обмеження проти російських посадовців, банків і "тіньового флоту", а також дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% для визначених країн — покупців російських енергоресурсів.

Також МЗС України закликало не визнавати вибори РФ на окупованих територіях. У відомстві наголосили, що проведення російського голосування на тимчасово окупованих територіях не створює для РФ жодних правових підстав поширювати на них свою юрисдикцію.