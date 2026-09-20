Андрей Сибига: РФ спровоцировала гуманитарную катастрофу в Херсонской области

Разрушения в Херсонской области. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о гуманитарной катастрофе на временно оккупированном левобережье Херсонской области. По его словам, Россия блокирует доставку продовольствия и медикаментов, препятствует работе гуманитарных миссий и эвакуации гражданских лиц. Украина призывает создать гуманитарный коридор для оказания помощи людям.

Об этом сообщил Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

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Сибига рассказал о ситуации в Олешках

По словам главы МИД Украины, особенно критическая ситуация сложилась в оккупированных Олешках. До полномасштабного вторжения в городе проживало около 24 тысяч человек, сейчас там остаются около 2 тысяч, среди которых есть дети.

В городе нет электро- и газоснабжения. По словам Сибиги, в течение последнего месяца была заблокирована доставка продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости.

"То, что происходит в Олешках и других оккупированных населенных пунктах Херсонской области, нельзя представлять как гуманитарный кризис, возникший сам по себе. Россия оккупировала эти территории. Россия блокирует помощь. Россия препятствует эвакуации. И Россия должна нести ответственность за последствия своих действий", — заявил Сибига.

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Он также сообщил о свидетельствах жителей оккупированных Олешек, которые пытаются выжить в условиях нехватки еды. По его словам, люди ищут остатки продуктов и собирают траву. Отдельной угрозой, по словам министра, являются атаки российских FPV-дронов на мирных жителей.

Украина требует открытия гуманитарного коридора

Сибига отметил, что Украина добивается организованной эвакуации гражданских лиц с оккупированных территорий. По его словам, Международный комитет Красного Креста готов присоединиться к работе, а международные гуманитарные организации — доставлять помощь.

В то же время, по утверждению министра, российская сторона не предоставила гуманитарным миссиям необходимого доступа. Он также заявил, что российские силы препятствуют волонтерам, пытающимся доставлять помощь.

"Наша задача — мобилизовать международное давление, необходимое для создания гуманитарного коридора, доставки продовольствия и медикаментов, а также эвакуации мирных жителей", — подчеркнул Сибига.

По его словам, Украина поднимает вопрос о ситуации в оккупированной Херсонской области на международных площадках, в частности в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ.

Ситуацию в Херсонской области обсудят на Генеральной Ассамблее ООН

Сибига сообщил, что гуманитарная ситуация на оккупированном левобережье Херсонской области станет одним из вопросов дипломатической работы Украины в ходе сегмента высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Отдельно министр планирует обсудить с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич возможность обеспечения гуманитарного доступа и безопасной эвакуации гражданских лиц.

Как писали Новини.LIVE, МИД Украины призвал не признавать выборы РФ на оккупированных территориях. В ведомстве подчеркнули, что проведение российского голосования на временно оккупированных территориях Украины не создает для РФ никаких правовых оснований для распространения на них своей юрисдикции.

Также Сибига призвал закрыть "Русские дома" по всему миру. Глава МИД заявил, что Украина обратилась к правительствам стран, где работают российские культурные центры, с призывом ограничить их деятельность и полностью закрыть такие центры.