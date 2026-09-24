Олешки в окупації: Прокудін розповів про гуманітарну ситуацію та зиму

Олександр Прокудін. Фото: Прокудін/Facebook

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про ситуацію в тимчасово окупованих Олешках та інших населених пунктах лівобережжя Херсонщини. За його словами, в Олешках нині залишаються менш як дві тисячі людей, які фактично перебувають у гуманітарній блокаді через відсутність налагоджених евакуаційних маршрутів.

Про це Прокудін розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах Карпатського саміту C8.

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Скільки людей залишаються в окупації

За словами Прокудіна, загалом у населених пунктах, які перебувають у подібних умовах, залишаються близько 7 тисяч людей. В Олешках їх уже менше двох тисяч.

Начальник Херсонської ОВА зазначив, що російські військові не дають цивільним виїхати, через що люди фактично залишаються заблокованими. Водночас українські волонтери з Save Ukraine допомагають евакуювати мешканців невеликими групами.

"Ми бачимо трупи, які лежать на вулиці, їх ніхто не хоронить. Люди просто виживають", — сказав Прокудін.

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Допомогу доставляють дронами

За словами начальника Херсонської ОВА, українська сторона також намагається передавати мешканцям необхідне за допомогою безпілотників.

"Більшість дронами ми передаємо: і ліки, і їжу", — зазначив Прокудін.

Водночас він розповів, що російські військові збивають безпілотники, які використовують для гуманітарних місій. Через це Україна втрачає ресурси, які могли б бути задіяні й для інших завдань.

Якою може бути ситуація взимку

Прокудін наголосив, що зараз ситуація частково тримається завдяки врожаю з городів, який люди могли зібрати раніше. Водночас із наближенням холодів становище цивільних, за його словами, може різко погіршитися.

"Зараз зима буде — це, взагалі, скоріше всього, буде повна трагедія", — заявив начальник Херсонської ОВА.

Що відомо про ситуацію в Олешках

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв про гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. За його словами, Росія блокує доставку продовольства й медикаментів, перешкоджає роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Україна закликала створити гуманітарний коридор для допомоги людям.

Також Новини.LIVE писали про те, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявляла про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині та закликала сприяти евакуації цивільних та проведенню міжнародної гуманітарної місії.