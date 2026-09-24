Олешки под оккупацией: Прокудин рассказал о гуманитарной ситуации и зиме

Александр Прокудин. Фото: Прокудин/Facebook

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о ситуации во временно оккупированных Олешках и других населенных пунктах левобережья Херсонской области. По его словам, в Олешках сейчас остаются менее двух тысяч человек, которые фактически находятся в гуманитарной блокаде из-за отсутствия налаженных эвакуационных маршрутов.

Об этом Прокудин рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах Карпатского саммита C8.

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Сколько людей остаются в зоне оккупации

По словам Прокудина, в целом в населенных пунктах, находящихся в подобных условиях, остаются около 7 тысяч человек. В Олешках их уже меньше двух тысяч.

Начальник Херсонской ОГА отметил, что российские военные не дают гражданским выехать, из-за чего люди фактически остаются заблокированными. В то же время украинские волонтеры из Save Ukraine помогают эвакуировать жителей небольшими группами.

"Мы видим трупы, лежащие на улице, их никто не хоронит. Люди просто выживают", — сказал Прокудин.

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Помощь доставляют с помощью дронов

По словам главы Херсонской ОГА, украинская сторона также пытается передавать жителям необходимое с помощью беспилотников.

"Большую часть — лекарства и еду — мы передаем с помощью дронов", — отметил Прокудин.

В то же время он рассказал, что российские военные сбивают беспилотники, которые используются для гуманитарных миссий. Из-за этого Украина теряет ресурсы, которые могли бы быть задействованы и для других задач.

Какой может быть ситуация зимой

Прокудин подчеркнул, что сейчас ситуация частично держится благодаря урожаю с огородов, который люди успели собрать ранее. В то же время с приближением холодов положение гражданского населения, по его словам, может резко ухудшиться.

"Сейчас наступит зима — это, вообще, скорее всего, будет полная трагедия", — заявил глава Херсонской ОГА.

Что известно о ситуации в Олешках

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял о гуманитарной катастрофе на временно оккупированном левобережье Херсонской области. По его словам, Россия блокирует доставку продовольствия и медикаментов, препятствует работе гуманитарных миссий и эвакуации гражданских лиц. Украина призвала создать гуманитарный коридор для оказания помощи людям.

Также Новини.LIVE писали о том, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций заявлял о критической гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках в Херсонской области и призывал содействовать эвакуации гражданского населения и проведению международной гуманитарной миссии.