Гуманитарный кризис в оккупированных Олешках: заявление Совета Европы

Оккупированные Олешки. Скриншот: видео с дрона 34-й отдельной бригады морской пехоты "Борисфен"

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти отреагировал на ситуацию во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Он заявил, что мирные жители города, среди которых есть дети, оказались в крайне сложных условиях и подвергаются высокому риску гибели из-за ухудшения гуманитарной ситуации.

Об этом сообщает "Європейська правда", передает Новини.LIVE.

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Ситуация в оккупированных Олешках

По словам Майкла О’Флаэрти, гражданское население в Олешках остается без достаточного количества продовольствия, медикаментов и медицинской помощи. Также в городе отсутствует надлежащий доступ к водоснабжению и электроэнергии.

Комиссар Совета Европы подчеркнул, что в соответствии с международным гуманитарным правом государство-оккупант должно обеспечивать население необходимыми продуктами и медицинскими средствами, а также содействовать доставке гуманитарной помощи.

Трасса вблизи Олешек. Скриншот: запись с дрона 34-й отдельной бригады морской пехоты «Борисфен»

К чему призвали

О’Флаэрти призвал к немедленному локальному прекращению огня в районе Олешко, беспрепятственному доступу гуманитарных организаций и безопасной эвакуации мирных жителей.

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"Сложные условия и страдания людей, оказавшихся на линии фронта и на оккупированных территориях, требуют внимания и действий со стороны международного сообщества", — заявил комиссар Совета Европы.

Что известно о жителях Олешек

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что, по словам начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в Олешках сейчас остаются менее двух тысяч человек. По его словам, они фактически находятся в гуманитарной блокаде из-за отсутствия налаженных эвакуационных маршрутов.

Также Новини.LIVE писали о том, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял о блокировании Россией доставки продовольствия и медикаментов, препятствовании работе гуманитарных миссий и эвакуации гражданских лиц. Украина призвала создать гуманитарный коридор для оказания помощи людям.