Жорин об Олешках: Россия устраивает "новый Голодомор"

Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил о критической ситуации во временно оккупированных Олешках Херсонской области. По его словам, действия России в городе носят признаки масштабной гуманитарной катастрофы, а уничтожение российскими войсками складов, логистических центров и другой инфраструктуры создает риск повторения подобного сценария и на других украинских территориях.

Об этом сообщает Жорин в своём Telegram-канале, передаёт Новини.LIVE.

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Жорин о ситуации в Олешках

"То, что происходит в оккупированных россиянами Олешках, — страшная трагедия. Фактически РФ в прямом эфире устраивает новый Голодомор, на который всему миру традиционно пох***", — написал Максим Жорин.

Он добавил, что проблема может не ограничиться лишь оккупированным городом.

"Россия, очевидно, мечтает превратить всю украинскую территорию в Олешки, даже без оккупации", — заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса.

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Удары по инфраструктуре

По словам Жорина, российские удары по гражданской и логистической инфраструктуре могут привести к масштабным проблемам с обеспечением населения.

"Уничтожение такими темпами складов, логистических центров, инфраструктуры и т. д. — это прямой путь именно к такому сценарию", — написал он.

Что происходит в Олешках

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти отреагировал на ситуацию во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Он заявил, что гражданские жители города, среди которых есть дети, оказались в крайне сложных условиях и подвергаются высокому риску гибели из-за ухудшения гуманитарной ситуации.

Также Новини.LIVE писали о том, что, по словам начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в Олешках сейчас остаются менее двух тысяч человек. По его словам, они фактически находятся в гуманитарной блокаде из-за отсутствия налаженных эвакуационных маршрутов.