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Головна Новини дня Жорін: РФ фактично у прямому ефірі влаштовує новий Голодомор в Олешках

Жорін: РФ фактично у прямому ефірі влаштовує новий Голодомор в Олешках

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25 вересня 2026 23:54
Жорін про Олешки: Росія влаштовує "новий Голодомор"
Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив про критичну ситуацію у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. За його словами, дії Росії в місті мають ознаки масштабної гуманітарної катастрофи, а знищення російськими військами складів, логістичних центрів та іншої інфраструктури створює ризик повторення подібного сценарію і на інших українських територіях.

Про це повідомляє Жорін у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

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Жорін про ситуацію в Олешках

"Те, що відбувається в окупованих росіянами Олешках - страшна трагедія. Фактично рф в прямому ефірі влаштовує новий Голодомор, на який всьому світу традиційно пох***", — написав Максим Жорін.

Він додав, що проблема може не обмежитися лише окупованим містом.

"Росія очевидно мріє перетворити всю українську територію на Олешки, навіть без окупації", — заявив заступник командира Третього армійського корпусу.

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Удари по інфраструктурі

За словами Жоріна, російські удари по цивільній та логістичній інфраструктурі можуть призвести до масштабних проблем із забезпеченням людей.

"Знищення такими темпами складів, логістичних центрів, інфраструктури і тд — це прямий шлях саме до такого сценарію", — написав він.

Що відбувається в Олешках

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті відреагував на ситуацію у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Він заявив, що цивільні мешканці міста, серед яких є діти, опинилися у вкрай складних умовах та мають високий ризик загибелі через погіршення гуманітарної ситуації.

Також Новини.LIVE писали про те, що за словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, в Олешках нині залишаються менш як дві тисячі людей. За його словами, вони фактично перебувають у гуманітарній блокаді через відсутність налагоджених евакуаційних маршрутів.

трагедія гуманітарна допомога Херсонська область Голодомор логістика Максим Жорін
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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