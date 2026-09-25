Жорін про Олешки: Росія влаштовує "новий Голодомор"

Жорін: РФ фактично у прямому ефірі влаштовує новий Голодомор в Олешках
Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив про критичну ситуацію у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. За його словами, дії Росії в місті мають ознаки масштабної гуманітарної катастрофи, а знищення російськими військами складів, логістичних центрів та іншої інфраструктури створює ризик повторення подібного сценарію і на інших українських територіях.
Про це повідомляє Жорін у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.
Жорін про ситуацію в Олешках
"Те, що відбувається в окупованих росіянами Олешках - страшна трагедія. Фактично рф в прямому ефірі влаштовує новий Голодомор, на який всьому світу традиційно пох***", — написав Максим Жорін.
Він додав, що проблема може не обмежитися лише окупованим містом.
"Росія очевидно мріє перетворити всю українську територію на Олешки, навіть без окупації", — заявив заступник командира Третього армійського корпусу.
Удари по інфраструктурі
За словами Жоріна, російські удари по цивільній та логістичній інфраструктурі можуть призвести до масштабних проблем із забезпеченням людей.
"Знищення такими темпами складів, логістичних центрів, інфраструктури і тд — це прямий шлях саме до такого сценарію", — написав він.
Що відбувається в Олешках
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті відреагував на ситуацію у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Він заявив, що цивільні мешканці міста, серед яких є діти, опинилися у вкрай складних умовах та мають високий ризик загибелі через погіршення гуманітарної ситуації.
Також Новини.LIVE писали про те, що за словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, в Олешках нині залишаються менш як дві тисячі людей. За його словами, вони фактично перебувають у гуманітарній блокаді через відсутність налагоджених евакуаційних маршрутів.