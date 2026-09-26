В ООН прокоментували ситуацію в Олешках

Вид на зруйновані Олешки. Фото: кадр з відео з дрона 34 ОБрМП, наданого Суспільному.

В ООН прокоментували ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. В організації заявили, що намагаються дістатися до людей у прифронтових і найбільш постраждалих районах. Водночас ООН працює над безпекою гуманітарних конвоїв та продовжить намагатися допомагати цивільним.

Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик, інформує Новини.LIVE.

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Що в ООН заявили про допомогу цивільним в Олешках

За словами Стефана Дюжарика, команди ООН намагаються дістатися до людей у прифронтових і найбільш постраждалих районах. Водночас організація працює над безпекою гуманітарних конвоїв.

Речник генсека ООН зазначив, що колони ООН, партнерських організацій та Червоного Хреста вже потрапляли під обстріли РФ.

Водночас в організації запевнили, що продовжать намагатися допомагати людям, які залишаються у своїх домівках.

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Говорячи про можливість допомоги цивільним, Стефан Дюжарик зазначив, що команди ООН продовжують працювати в прифронтових та найбільш постраждалих районах, попри небезпеку для гуманітарних конвоїв.

"Продовжимо намагатися допомагати людям", — заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик.

Новини.LIVE інформували, що в окупованих Олешках цивільні, зокрема діти, залишаються без достатньої кількості їжі, води, ліків та медичної допомоги. Андрій Сибіга заявив, що люди змушені виживати, харчуючись травою та бур’янами. Глава МЗС закликав міжнародну спільноту забезпечити гуманітарний доступ до міста та безпечну евакуацію цивільних.

Новини.LIVE також писали, що Україна пропонувала кілька варіантів евакуації цивільних з окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів. Серед них були припинення бойових дій на один день і сухопутний коридор через територію, яка також контролюється російськими військами. За словами Дмитра Лубінця, домовленості не вдалося реалізувати через позицію російської сторони.

Новини.LIVE писали, що заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив про критичну ситуацію в окупованих Олешках. За його словами, російські удари по складах, логістичних центрах та іншій інфраструктурі створюють ризик масштабних проблем із забезпеченням людей. Жорін попередив, що подібний сценарій може поширитися й на інші українські території.