Сибіга заявив про голод в Олешках і закликав до евакуації

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

У тимчасово окупованих Олешках люди голодують, а доступ до базових потреб стає дедалі складнішим. За повідомленнями, цивільні, зокрема діти, змушені виживати в умовах нестачі їжі, води, ліків та медичної допомоги. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту забезпечити гуманітарний доступ до міста та безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Андрія Сибіги у суботу, 26 вересня.

Реклама

Що Сибіга заявив про ситуацію в Олешках

За словами глави МЗС України, жителі тимчасово окупованих Олешок опинилися в критичних умовах через нестачу продовольства. Він зазначив, що цивільному населенню, серед якого є діти, дедалі важче отримувати доступ до ліків, чистої води, електроенергії та медичної допомоги.

Сибіга також повідомив про наявні дані щодо ситуації з харчуванням у місті. За його словами, людям майже не залишилося чого їсти, а частина цивільного населення змушена виживати, харчуючись травою та бур’янами.

"Люди в тимчасово окупованих Олешках голодують. Їсти майже нічого не залишилось. За наявними повідомленнями, цивільне населення змушене виживати, харчуючись травою та бур’янами, тоді як ліки, чиста вода, електрика та медична допомога стають дедалі недоступнішими. У цих умовах опинилися й діти", — наголосив Сибіга.

Читайте також:

Глава МЗС також назвав причину гуманітарної ситуації в Олешках та поклав відповідальність за неї на Росію. Він заявив, що катастрофа, за його словами, стала наслідком незаконної окупації міста, а її наслідки включають загибель цивільних:

"Ці страждання мають чітку причину та чіткого винуватця. Росія спричинила цю катастрофу в Олешках через свою незаконну окупацію і несе повну відповідальність за цю гуманітарну катастрофу, всі її наслідки та загибель невинних цивільних".

Сибіга закликав забезпечити гуманітарний доступ

Окремо Сибіга звернувся до міжнародної спільноти із закликом використати всі доступні інструменти, щоб допомогти людям в Олешках. Йдеться, зокрема, про доставку гуманітарної допомоги та забезпечення безпечної евакуації цивільних, які хочуть залишити місто.

Міністр також закликав ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста та інших міжнародних представників використати свої мандати й канали для забезпечення негайного та безперешкодного гуманітарного доступу.

"Міжнародна спільнота повинна мобілізувати всі наявні інструменти, щоб дістатися до людей в Олешках, доставити гуманітарну допомогу та забезпечити безпечну евакуацію тих, хто хоче виїхати. ООН, МКЧХ та інші міжнародні гравці повинні використати свої мандати та канали, щоб забезпечити негайний та безперешкодний гуманітарний доступ", — заявив Сибіга.

Також глава МЗС подякував Комісару Ради Європи з прав людини Майклу О'Флаерті за привернення міжнародної уваги до ситуації в Олешках. Водночас Сибіга наголосив, що міжнародна увага має супроводжуватися конкретними діями.

Він зазначив, що самих заяв про занепокоєння недостатньо, щоб люди в місті могли вижити. За словами міністра, гуманітарний доступ та безпечна евакуація мають стати реальністю, оскільки кожен день має значення:

"Дякую Комісару Ради Європи з прав людини Майклу О'Флаерті за привернення міжнародної уваги до ситуації в Олешках. Тепер ця увага має бути підкріплена діями. Люди там не можуть вижити завдяки одним лише заявам про занепокоєння. Гуманітарний доступ і безпечна евакуація мають стати реальністю, бо кожен день має значення".

Скриншот заяви Сибіги: МЗС/Telegram

Ситуація в Олешках: що відомо

Новини.LIVE інформували, що Україна пропонувала кілька варіантів евакуації цивільних з окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів. Серед них були припинення бойових дій на один день і сухопутний коридор через територію, контрольовану РФ. За словами Дмитра Лубінця, домовленості не вдалося реалізувати через позицію російської сторони.

Новини.LIVE повідомляли, що заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив про критичну ситуацію в окупованих Олешках. За його словами, російські удари по складах, логістичних центрах та іншій інфраструктурі створюють ризик масштабних проблем із забезпеченням людей. Жорін попередив, що подібний сценарій може поширитися й на інші українські території.

Новини.LIVE також писали, що комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті заявив про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках. За його словами, цивільні, зокрема діти, залишаються без достатньої кількості їжі, ліків, води та електроенергії. Він закликав до локального припинення вогню, безперешкодного гуманітарного доступу та безпечної евакуації мирних жителів.

Новини.LIVE повідомляли, що начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що в окупованих Олешках залишаються менш як дві тисячі людей, які фактично перебувають у гуманітарній блокаді. За його словами, російські військові не дають цивільним виїхати, а гуманітарну допомогу мешканцям намагаються доставляти дронами. Прокудін попередив, що з настанням зими ситуація для людей може різко погіршитися.