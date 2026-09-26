Сибига заявил о голоде в Олешках и призвал к эвакуации

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Во временно оккупированных Олешках люди голодают, а доступ к предметам первой необходимости становится всё более затруднительным. По имеющимся сообщениям, мирные жители, в том числе дети, вынуждены выживать в условиях нехватки еды, воды, лекарств и медицинской помощи. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество обеспечить гуманитарный доступ к городу и безопасную эвакуацию тех, кто хочет уехать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Сибиги, сделанное в субботу, 26 сентября.

Реклама

Что Сибига заявил о ситуации в Олешках

По словам главы МИД Украины, жители временно оккупированных Олешек оказались в критических условиях из-за нехватки продовольствия. Он отметил, что гражданскому населению, среди которого есть дети, становится все труднее получить доступ к лекарствам, чистой воде, электроэнергии и медицинской помощи.

Сибига также сообщил об имеющихся данных относительно ситуации с питанием в городе. По его словам, людям почти не осталось что есть, а часть гражданского населения вынуждена выживать, питаясь травой и сорняками.

"Люди во временно оккупированных Олешках голодают. Есть почти нечего. По имеющимся сообщениям, гражданское население вынуждено выживать, питаясь травой и сорняками, в то время как лекарства, чистая вода, электричество и медицинская помощь становятся все более недоступными. В этих условиях оказались и дети", — подчеркнул Сибига.

Читайте также:

Глава МИД также назвал причину гуманитарной ситуации в Олешкахи возложил ответственность за неё на Россию. Он заявил, что катастрофа, по его словам, стала следствием незаконной оккупации города, а её последствия включают гибель мирных жителей:

"У этих страданий есть четкая причина и четкий виновник. Россия спровоцировала эту катастрофу в Олешках своей незаконной оккупацией и несет полную ответственность за эту гуманитарную катастрофу, все ее последствия и гибель невинных мирных жителей".

Сибига призвал обеспечить гуманитарный доступ

Отдельно Сибига обратился к международному сообществу с призывом использовать все доступные инструменты, чтобы помочь людям в Олешках. Речь идет, в частности, о доставке гуманитарной помощи и обеспечении безопасной эвакуации мирных жителей, желающих покинуть город.

Министр также призвал ООН, Международный комитет Красного Креста и других международных представителей использовать свои мандаты и каналы для обеспечения немедленного и беспрепятственного гуманитарного доступа.

"Международное сообщество должно мобилизовать все имеющиеся инструменты, чтобы добраться до людей в Олешках, доставить гуманитарную помощь и обеспечить безопасную эвакуацию тех, кто хочет уехать. ООН, МККК и другие международные игроки должны использовать свои мандаты и каналы, чтобы обеспечить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ", — заявил Сибига.

Также глава МИД поблагодарил комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О'Флаэрти за привлечение международного внимания к ситуации в Олешках. В то же время Сибига подчеркнул, что международное внимание должно сопровождаться конкретными действиями.

Он отметил, что одних заявлений о беспокойстве недостаточно, чтобы люди в городе смогли выжить. По словам министра, гуманитарный доступ и безопасная эвакуация должны стать реальностью, поскольку каждый день имеет значение:

"Благодарю комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти за привлечение международного внимания к ситуации в Олешках. Теперь это внимание должно быть подкреплено действиями. Люди там не смогут выжить благодаря одним лишь заявлениям о беспокойстве. Гуманитарный доступ и безопасная эвакуация должны стать реальностью, ведь каждый день имеет значение".

Скриншот заявления Сибиги: МИД/Telegram

Ситуация в Олешках: что известно

Новини.LIVE сообщали, что Украина предлагала несколько вариантов эвакуации мирных жителей из оккупированных Олешек и прилегающих населенных пунктов. Среди них были прекращение боевых действий на один день и сухопутный коридор через территорию, контролируемую РФ. По словам Дмитрия Лубинца, договориться не удалось из-за позиции российской стороны.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил о критической ситуации в оккупированных Олешках. По его словам, российские удары по складам, логистическим центрам и другой инфраструктуре создают риск масштабных проблем с обеспечением населения. Жорин предупредил, что подобный сценарий может распространиться и на другие украинские территории.

Новини.LIVE также писали, что комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти заявил о критической гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках. По его словам, мирные жители, в частности дети, остаются без достаточного количества еды, лекарств, воды и электроэнергии. Он призвал к локальному прекращению огня, беспрепятственному гуманитарному доступу и безопасной эвакуации мирных жителей.

Новини.LIVE сообщали, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что в оккупированных Олешках остаются менее двух тысяч человек, которые фактически находятся в гуманитарной блокаде. По его словам, российские военные не дают гражданским выехать, а гуманитарную помощь жителям пытаются доставлять с помощью дронов. Прокудин предупредил, что с наступлением зимы ситуация для людей может резко ухудшиться.