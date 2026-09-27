Есть случаи смерти от голода: журналист о ситуации в оккупированных Олешках

Оккупированные Олешки. Фото: 34-я ОБрМП

В оккупированных Олешках Херсонской области ухудшается гуманитарная ситуация. В городе почти не осталось возможностей приобрести продукты, а местные жители рассказывают о случаях голодной смерти. Из-за нехватки еды люди собирают портулак на огородах, варят его и едят.

Об этом рассказал журналист Олег Батурин, который пообщался с жителями Олешек, которые одними из последних в этом году выехали из города, сообщает Новини.LIVE.

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Что рассказывают жители Олешек

По словам собеседников Батурина, местный рынок практически исчез. Продукты там практически невозможно купить — их можно только обменять.

"В Олешках становится всё хуже. Уже есть случаи голодной смерти. "Базара", на котором что-то купить почти невозможно — только обменять, тоже почти нет. Люди срывают портулак на огороде, варят его и едят", — процитировал слова жителей журналист.

Пост Олега Батурина. Фото: скриншот

Жители также рассказали, что почти постоянно находятся в домах, поскольку боятся выходить на улицу. Связь в городе очень плохая и лишь изредка восстанавливается.

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В то же время они не подтвердили информацию о том, что люди в Олешках из-за голода едят собак или крыс. Батурин отметил, что из-за отсутствия нормальной связи, разрушенной инфраструктуры, заминированных дорог и постоянной опасности жители могут не знать, что происходит в других частях города.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в оккупированных Олешках в Херсонской области около двух тысяч человек остаются без достаточного доступа к еде и воде. Жители также не могут безопасно выехать из города. Народный депутат Сергей Козырь призвал создать гуманитарный коридор.

Также Новини.LIVE писал, что в ООН заявили о попытках добраться до людей в прифронтовых и наиболее пострадавших районах. Организация работает над обеспечением безопасности гуманитарных конвоев и пообещала продолжать помогать гражданским лицам, остающимся в оккупированных Олешках.