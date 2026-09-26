Козырь: в Олешках около 2 тысяч человек остаются без еды и воды

Оккупированные Олешки в апреле 2026 года. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты «Борисфен»

В оккупированных Олешках в Херсонской области остаются около 2 тысяч человек, которые, по словам народного депутата Сергея Козыря, испытывают проблемы с доступом к еде и воде и не могут безопасно покинуть город. Он призвал создать гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

Об этом Козырь сообщил в эфире "Київ24", сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Какова ситуация в Олешках

Сергей Козырь заявил, что ситуация в Олешках критическая. По его словам, о проблеме он говорит уже около полугода, а информацию об условиях жизни местных жителей получает, в частности, от людей, которые общаются с родственниками и соседями, оставшимися в городе.

"Действительно, ситуация очень критическая, в городе остается около двух тысяч человек, и это действительно геноцид Украины, украинского народа в 21-м веке. Такого, мне кажется, мы не видели со времен репрессий Советского Союза в 20-м веке", — заявил Козырь.

По словам депутата, кроме Олешек, ситуация остается критической и в других населенных пунктах Херсонской области.

Читайте также:

"Действительно, ситуация очень критическая, и речь идет не только об Олешках — рядом находится уже очень много других городов и поселков. Старая, Новая Збуровка, Яголопристань, в том числе и Береславщина — там ситуация тоже не очень, но там меньше людей", — отметил народный депутат.

Жители нуждаются в возможности выехать

По словам Козыря, жители Олешек, с которыми удается поддерживать связь через родственников и знакомых, рассказывают о крайне тяжелых условиях жизни.

Он заявил, что из-за нехватки еды люди могут искать любые источники питания, а зимой, по его словам, жители набирали воду из батарей для бытовых нужд.

"Мы ежедневно, еженедельно встречаемся с людьми, и среди них есть жители Олешек, которые рассказывают из первых уст от своих соседей и родных, оставшихся там, что люди, при всем уважении к эфиру, и на собак смотрят не как на друзей, а как на еду. И зимой использовали их, и сливали воду из батарей, чтобы можно было хоть какой-то водой воспользоваться", — добавил Козырь.

Также депутат сообщил о заминированных участках возле жилых домов. По его словам, из-за этого доставлять гуманитарную помощь в город чрезвычайно сложно.

Козырь призвал создать гуманитарный коридор

Народный депутат подчеркнул необходимость создания гуманитарного коридора, который дал бы гражданским лицам возможность безопасно покинуть Олешки.

"Поэтому здесь речь идет о том, чтобы открыть гуманитарный коридор, предоставить, в соответствии со всеми международными законами и законами войны, возможность людям эвакуироваться из города и действительно не превратить это в геноцид", — заявил депутат.

Он также отметил, что Олешки расположены недалеко от Херсона и, по его словам, российские военные используют город для атак на областной центр.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в ООН прокомментировали критическую ситуацию в оккупированных Олешках. Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что организация пытается добраться до людей в прифронтовых районах и работает над обеспечением безопасности гуманитарных конвоев.

Также Новини.LIVE писал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о голоде в Олешках и призвал международное сообщество обеспечить гуманитарный доступ к городу и безопасную эвакуацию гражданских лиц. По его словам, люди, в частности дети, остаются без достаточного количества еды, воды, лекарств и медицинской помощи.