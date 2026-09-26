Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Олешках около 2 тысяч человек остаются без еды и воды

В Олешках около 2 тысяч человек остаются без еды и воды

Ua ru
26 сентября 2026 17:30
Козырь: в Олешках около 2 тысяч человек остаются без еды и воды
Оккупированные Олешки в апреле 2026 года. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты «Борисфен»

В оккупированных Олешках в Херсонской области остаются около 2 тысяч человек, которые, по словам народного депутата Сергея Козыря, испытывают проблемы с доступом к еде и воде и не могут безопасно покинуть город. Он призвал создать гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

Об этом Козырь сообщил в эфире "Київ24", сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Какова ситуация в Олешках

Сергей Козырь заявил, что ситуация в Олешках критическая. По его словам, о проблеме он говорит уже около полугода, а информацию об условиях жизни местных жителей получает, в частности, от людей, которые общаются с родственниками и соседями, оставшимися в городе.

"Действительно, ситуация очень критическая, в городе остается около двух тысяч человек, и это действительно геноцид Украины, украинского народа в 21-м веке. Такого, мне кажется, мы не видели со времен репрессий Советского Союза в 20-м веке", — заявил Козырь.

По словам депутата, кроме Олешек, ситуация остается критической и в других населенных пунктах Херсонской области.

Читайте также:

"Действительно, ситуация очень критическая, и речь идет не только об Олешках — рядом находится уже очень много других городов и поселков. Старая, Новая Збуровка, Яголопристань, в том числе и Береславщина — там ситуация тоже не очень, но там меньше людей", — отметил народный депутат.

Жители нуждаются в возможности выехать

По словам Козыря, жители Олешек, с которыми удается поддерживать связь через родственников и знакомых, рассказывают о крайне тяжелых условиях жизни.

Он заявил, что из-за нехватки еды люди могут искать любые источники питания, а зимой, по его словам, жители набирали воду из батарей для бытовых нужд.

"Мы ежедневно, еженедельно встречаемся с людьми, и среди них есть жители Олешек, которые рассказывают из первых уст от своих соседей и родных, оставшихся там, что люди, при всем уважении к эфиру, и на собак смотрят не как на друзей, а как на еду. И зимой использовали их, и сливали воду из батарей, чтобы можно было хоть какой-то водой воспользоваться", — добавил Козырь.

Также депутат сообщил о заминированных участках возле жилых домов. По его словам, из-за этого доставлять гуманитарную помощь в город чрезвычайно сложно.

Козырь призвал создать гуманитарный коридор

Народный депутат подчеркнул необходимость создания гуманитарного коридора, который дал бы гражданским лицам возможность безопасно покинуть Олешки.

"Поэтому здесь речь идет о том, чтобы открыть гуманитарный коридор, предоставить, в соответствии со всеми международными законами и законами войны, возможность людям эвакуироваться из города и действительно не превратить это в геноцид", — заявил депутат.

Он также отметил, что Олешки расположены недалеко от Херсона и, по его словам, российские военные используют город для атак на областной центр.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в ООН прокомментировали критическую ситуацию в оккупированных Олешках. Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что организация пытается добраться до людей в прифронтовых районах и работает над обеспечением безопасности гуманитарных конвоев.

Также Новини.LIVE писал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о голоде в Олешках и призвал международное сообщество обеспечить гуманитарный доступ к городу и безопасную эвакуацию гражданских лиц. По его словам, люди, в частности дети, остаются без достаточного количества еды, воды, лекарств и медицинской помощи.

эвакуация Херсонская область Сергей Козырь голод Олешки
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации