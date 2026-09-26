Козир: в Олешках близько 2 тисяч людей залишаються без їжі та води

Окуповані Олешки у квітні 2026 року. Фото: 34 окрема бригада Морської Піхоти "Борисфен"

В окупованих Олешках на Херсонщині залишаються близько 2 тисяч людей, які, за словами народного депутата Сергія Козира, мають проблеми з доступом до їжі та води й не можуть безпечно виїхати з міста. Він закликав створити гуманітарний коридор для евакуації цивільних.

Про це Козир повідомив в ефірі Київ24, інформує Новини.LIVE.

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Яка ситуація в Олешках

Сергій Козир заявив, що ситуація в Олешках є критичною. За його словами, про проблему він говорить уже близько пів року, а інформацію про умови життя місцевих отримує, зокрема, від людей, які спілкуються з родичами та сусідами, що залишилися в місті.

"Дійсно, ситуація дуже критична, в місті залишається близько двох тисяч людей і дійсно це геноцид України, українського народу в 21-му столітті. Такого, мені здається, ми не бачили ще з репресії Радянського Союзу в 20-му столітті", — заявив Козир.

За словами депутата, окрім Олешок, ситуація залишається критичною і в інших населених пунктах Херсонщини.

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"Дійсно, ситуація дуже критична і тут питання навіть не тільки в Олешках, там вже дуже багато інших міст і селищ, які поряд. Стара, нова Збурівка, Яголопристань, в тому числі і Береславщина, там також ситуація не дуже, але там менша кількість людей", — зазначив нардеп.

Мешканці потребують можливості виїхати

За словами Козира, мешканці Олешок, із якими вдається підтримувати зв'язок через родичів та знайомих, розповідають про вкрай важкі умови життя.

Він заявив, що через нестачу їжі люди можуть шукати будь-які джерела харчування, а взимку, за його словами, мешканці набирали воду з батарей для побутових потреб.

"Ми щоденно, щотижня зустрічаємося з людьми і в тому числі є люди з Олешок, які розповідають з перших уст від своїх сусідів, рідних, які залишились там, що люди, при всій повазі до ефіру, і на собак дивляться, не як на друзів, а як на їжу. І взимку використовували, і випускали воду з батареї, щоб можна було хоч якусь воду використовувати", — додав Козир.

Також депутат повідомив про заміновані ділянки біля житлових будинків. За його словами, через це доставляти гуманітарну допомогу до міста надзвичайно складно.

Козир закликав створити гуманітарний коридор

Народний депутат наголосив на необхідності створення гуманітарного коридору, який дав би цивільним можливість безпечно залишити Олешки.

"Тому тут питання дати гуманітарний коридор, дати, згідно всіх міжнародних законів і законів війни, можливість людям евакуюватися з міста і дійсно не перетворити це на геноцид", — заявив депутат.

Він також зазначив, що Олешки розташовані поблизу Херсона та, за його словами, російські військові використовують місто для атак по обласному центру.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ООН прокоментували критичну ситуацію в окупованих Олешках. Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявив, що організація намагається дістатися до людей у прифронтових районах та працює над безпекою гуманітарних конвоїв.

Також Новини.LIVE писав, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про голод в Олешках та закликав міжнародну спільноту забезпечити гуманітарний доступ до міста й безпечну евакуацію цивільних. За його словами, люди, зокрема діти, залишаються без достатньої кількості їжі, води, ліків та медичної допомоги.