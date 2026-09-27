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Головна Новини дня Є випадки голодної смерті: журналіст про ситуацію в Олешках

Є випадки голодної смерті: журналіст про ситуацію в Олешках

Ua ru
27 вересня 2026 14:04
Є випадки голодної смерті: журналіст про ситуації в окупованих Олешках
Окуповані Олешки. Фото: 34 ОБрМП

В окупованих Олешках Херсонської області погіршується гуманітарна ситуація. У місті майже не залишилося можливостей придбати продукти, а місцеві жителі розповідають про випадки голодної смерті. Через нестачу їжі люди збирають портулак на городах, варять його та їдять.

Про це розповів журналіст Олег Батурін, який поспілкувався з мешканцями Олешок, що одними з останніх цього року виїхали з міста, інформує Новини.LIVE.

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Що розповідають мешканці Олешок

За словами співрозмовників Батуріна, місцевий ринок майже зник. Продукти там практично неможливо купити — їх можна лише виміняти.

"В Олешках стає все гірше. Є вже випадки голодної смерті. "Базару", на якому чогось купити майже неможливо — лише виміняти, майже теж немає. Люди рвуть портулак на городі, його варять і їдять", — процитував слова жителів журналіст.

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Допис Олега Батуріна. Фото: скриншот

Мешканці також розповіли, що майже постійно перебувають у будинках, оскільки бояться виходити на вулицю. Зв’язок у місті дуже поганий і лише іноді відновлюється.

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Водночас вони не підтвердили інформацію про те, що люди в Олешках через голод їдять собак або щурів. Батурін зазначив, що через відсутність нормального зв’язку, зруйновану інфраструктуру, заміновані дороги та постійну небезпеку мешканці можуть не знати, що відбувається в інших частинах міста.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в окупованих Олешках на Херсонщині близько двох тисяч людей залишаються без достатнього доступу до їжі та води. Мешканці також не можуть безпечно виїхати з міста. Народний депутат Сергій Козир закликав створити гуманітарний коридор.

Також Новини.LIVE писав, що в ООН заявили про спроби дістатися до людей у прифронтових і найбільш постраждалих районах. Організація працює над безпекою гуманітарних конвоїв та пообіцяла продовжувати допомагати цивільним, які залишаються в окупованих Олешках.

Херсон Херсонська область окупація голод війна в Україні Олешки
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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