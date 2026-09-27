Гуманітарна катастрофа в Олешках: росіяни забирають допомогу з українських дронів

Окуповані Олешки. Фото: кадр із відео

В окупованих Олешках російські військові продовжують перешкоджати доставці гуманітарної допомоги та забирають у людей продукти, які намагаються доставити українські дрони. Водночас спроби завезти допомогу автомобілями також закінчувалися атаками: чотири мікроавтобуси підірвалися на мінах після ударів російських дронів.

Про це 27 вересня, в неділю, ексклюзивно повідомив прессекретар Херсонської ОВА Олександр Толоконніков редакторці Новини.LIVE Уляні Штін.

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Окупанти забирають допомогу, яку скидають дрони

Олександр Толоконніков ексклюзивно повідомив, що російські військові постійно перешкоджають отриманню гуманітарної допомоги мешканцями Олешок.

"Постійне перешкоджання. Навіть у людей забирають те, що скидають наші дрони", — сказав він.

Наразі точно визначити, скільки мешканців отримали доставлені продукти, наразі неможливо.

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"Немає, тому що ми не можемо офіційно підтвердити, які люди отримали, які ні. Але були свідчення, що люди забирали, є підтвердження цього", — наголосив представник Херсонської ОВА.

Чотири мікроавтобуси підірвалися під час доставки

Представник Херсонської ОВА також розповів про спробу доставити продукти до Олешок автомобілями наприкінці літа. Чотири мікроавтобуси намагалися завезти допомогу до міста, однак російські військові атакували їх дронами. Після цього автомобілі підірвалися на мінах.

"І тому з того часу і немає якихось повідомлень", — зазначив Толоконніков.

Окремо Толоконніков зазначив, що після публічного розголосу гуманітарна ситуація в місті не змінилася. Також не збільшилися обсяги або частота доставки допомоги. Водночас мешканці продовжують намагатися виїхати з міста. За словами представника ОВА, наприкінці літа 11 людей вийшли в напрямку Раденська, однак після цього вони не поверталися до Олешок і не повідомляли про свій досвід.

Також він поділився інформацією, що російська сторона не визнає наявності гуманітарної кризи в окупованому місті.

"Щодо позиції РФ – у них "все добре". Вони не бачать в цьому проблем і не вважають, що там є криза якась", — додав Толоконніков.

Гуманітарна криза в окупованих Олешках

Новини.LIVE писали, що очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про доставку гуманітарної допомоги в окуповані Олешки. З березня українські військові за допомогою дронів системно передають продукти жителям міста через Дніпро.

Ми інформували, що журналіст Олег Батурін, що спілкувався з мешканцями Олешок, розповів — у місті майже немає можливості придбати продукти, а місцеві жителі повідомляють про випадки смерті від голоду. Через нестачу їжі люди змушені збирати на городах портулак, варити його та вживати в їжу.