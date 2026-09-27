Гуманитарная катастрофа в Олешках: россияне отнимают помощь з украинских дронов

Оккупированные Олешки. Фото: кадр из видео

В оккупированных Олешках российские военные продолжают препятствовать доставке гуманитарной помощи и отбирают у людей продукты, которые пытаются доставить украинские дроны. В то же время попытки доставить помощь на автомобилях также заканчивались атаками: четыре микроавтобуса подорвались на минах после ударов российских дронов.

Об этом 27 сентября, в воскресенье, эксклюзивно сообщил пресс-секретарь Херсонской ОВА Александр Толоконников редактору Новини.LIVE Ульяне Штин.

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Оккупанты забирают помощь, сбрасываемую дронами

Александр Толоконников эксклюзивно сообщил, что российские военные постоянно препятствуют получению гуманитарной помощи жителями Олешек.

"Постоянное препятствование. Даже у людей забирают то, что сбрасывают наши дроны", — сказал он

На данный момент точно определить, сколько жителей получили доставленные продукты, невозможно.

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"Нет, потому что мы не можем официально подтвердить, кто из людей получил продукты, а кто нет. Но были свидетельства того, что люди забирали продукты, есть подтверждение этого", — подчеркнул представитель Херсонской ОВА.

Четыре микроавтобуса взорвались во время доставки

Представитель Херсонской ОВА также рассказал о попытке доставить продукты в Олешки на автомобилях в конце лета. Четыре микроавтобуса пытались завезти помощь в город, однако российские военные атаковали их дронами. После этого автомобили подорвались на минах.

"И поэтому с тех пор и нет каких-либо сообщений", — отметил Толоконников.

Отдельно Толоконников отметил, что после огласки гуманитарная ситуация в городе не изменилась. Также не увеличились объемы или частота доставки помощи. В то же время жители продолжают пытаться выехать из города. По словам представителя ОВА, в конце лета 11 человек вышли в направлении Раденска, однако после этого они не возвращались в Олешки и не сообщали о том, что с ними произошло.

Также он сообщил, что российская сторона не признает наличие гуманитарного кризиса в оккупированном городе.

"Что касается позиции РФ — у них "всё хорошо". Они не видят в этом проблем и не считают, что там есть какой-то кризис", — добавил Толоконников.

Гуманитарный кризис в оккупированных Олешках

Новини.LIVE писали, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о доставке гуманитарной помощи в оккупированные Олешки. С марта украинские военные с помощью дронов систематически передают продукты жителям города через Днепр.

Мы сообщали, что журналист Олег Батурин, общавшийся с жителями Олешек, рассказал — в городе практически нет возможности приобрести продукты, а местные жители сообщают о случаях смерти от голода. Из-за нехватки еды люди вынуждены собирать на огородах портулак, варить его и употреблять в пищу.