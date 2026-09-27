В Австрії провели акцію на підтримку Олешок на Херсонщині

У Відні відбулася акція на привернення уваги до Олешок
У Відні, Австрія, відбулася акція на привернення уваги до Олешок на Херсонщині, яке окуповане Росією. Люди вийшли з плакатами та створили інсталяцію. Зокрема, активісти нагадують світові, що в Олешках відбувається геноцид у центрі Європи.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Акція у Відні на привернення уваги до Олешок
Акція відбулася у неділю, 27 вересня, біля собору Святого Стефана, що розташований в центі Відня.
Зокрема, люди тримали в руках плакати з такими написами:
- "Росія — це масовий убивця";
- "Твоя допомога — це надія людей в окупації";
- "Росія — держава-терорист";
- "Перервіть мовчання про Олешки: зупиніть прихований геноцид";
- "Врятуйте Олешки";
- "Ми — остання надія для людей в окупації";
- "Захистіть цивільне населення Херсонщини";
- "Олешки — геноцид у центрі Європи! Світ не має права мовчати".
У межах акції учасники облаштували символічну конструкцію з дерев’яних палет, обвитих колючим дротом. Усередині неї люди зі зв’язаними руками відтворювали образ несвободи та становище цивільних, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Поряд розмістили продукти, аби привернути увагу до дефіциту продовольства та складних умов життя в окупації.
Ситуація в Олешках — останні новини
Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в Олешках близько 2000 українців залишаються без стабільного доступу до продовольства та електрики. Окупанти не дозволяють людям покинути населений пункт.
В Олешках трапляються випадки голодної смерті. Люди намагаються вижити будь-яким способом. Зокрема, вони збирають портулак на городах, варять його та їдять.
Раніше речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявив, що організація намагається дістатися до людей у прифронтових і найбільш постраждалих районах.