В Австрії провели акцію на підтримку Олешок на Херсонщині

Акція у Відні. Фото: Новини.LIVE

У Відні, Австрія, відбулася акція на привернення уваги до Олешок на Херсонщині, яке окуповане Росією. Люди вийшли з плакатами та створили інсталяцію. Зокрема, активісти нагадують світові, що в Олешках відбувається геноцид у центрі Європи.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Акція у Відні на привернення уваги до Олешок

Акція відбулася у неділю, 27 вересня, біля собору Святого Стефана, що розташований в центі Відня.

Акція у Відні 27 вересня. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, люди тримали в руках плакати з такими написами:

"Росія — це масовий убивця";

"Твоя допомога — це надія людей в окупації";

"Росія — держава-терорист";

"Перервіть мовчання про Олешки: зупиніть прихований геноцид";

"Врятуйте Олешки";

"Ми — остання надія для людей в окупації";

"Захистіть цивільне населення Херсонщини";

"Олешки — геноцид у центрі Європи! Світ не має права мовчати".

Акція в Австрії на привернення уваги міжнародної спільноти до ситуації в Олешках. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами у підтримку Олешок у центрі Відня. Фото: Новини.LIVE

У межах акції учасники облаштували символічну конструкцію з дерев’яних палет, обвитих колючим дротом. Усередині неї люди зі зв’язаними руками відтворювали образ несвободи та становище цивільних, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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Інсталяція у Відні 27 вересня. Фото: Новини.LIVE

Поряд розмістили продукти, аби привернути увагу до дефіциту продовольства та складних умов життя в окупації.

Ситуація в Олешках — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в Олешках близько 2000 українців залишаються без стабільного доступу до продовольства та електрики. Окупанти не дозволяють людям покинути населений пункт.

В Олешках трапляються випадки голодної смерті. Люди намагаються вижити будь-яким способом. Зокрема, вони збирають портулак на городах, варять його та їдять.

Раніше речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявив, що організація намагається дістатися до людей у прифронтових і найбільш постраждалих районах.