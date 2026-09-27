В Австрии провели акцию в поддержку Олешек в Херсонской области

В Вене прошла акция, призванная привлечь внимание к Олешкам
В Вене, Австрия, прошла акция, призванная привлечь внимание к городу Олешки в Херсонской области, оккупированному Россией. Люди вышли с плакатами и создали инсталляцию. В частности, активисты напоминают миру, что в Олешках происходит геноцид в центре Европы.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Акция в Вене, призванная привлечь внимание к Олешкам
Акция состоялась в воскресенье, 27 сентября, у собора Святого Стефана, расположенного в центре Вены.
В частности, люди держали в руках плакаты с такими надписями:
- "Россия — это массовый убийца";
- "Твоя помощь — это надежда людей, находящихся под оккупацией";
- "Россия — государство-террорист";
- "Прервите молчание об Олешках: остановите скрытый геноцид";
- "Спасите Олешки";
- "Мы — последняя надежда для людей под оккупацией";
- "Защитите гражданское население Херсонской области";
- "Олешки — геноцид в центре Европы! Мир не имеет права молчать".
В рамках акции участники соорудили символическую конструкцию из деревянных поддонов, обмотанных колючей проволокой. Внутри нее люди со связанными руками воссоздавали образ несвободы и положение гражданских лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.
Рядом разместили продукты, чтобы привлечь внимание к дефициту продовольствия и сложным условиям жизни в условиях оккупации.
Ситуация в Олешках — последние новости
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина, в Олешках около 2000 украинцев остаются без стабильного доступа к продовольствию и электричеству. Оккупанты не позволяют людям покинуть населенный пункт.
В Олешках случаются случаи голодной смерти. Люди пытаются выжить любым способом. В частности, они собирают портулак на огородах, варят его и едят.
Ранее пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что организация пытается добраться до людей в прифронтовых и наиболее пострадавших районах.