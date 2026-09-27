В Австрии провели акцию в поддержку Олешек в Херсонской области

Акция в Вене. Фото: Новини.LIVE

В Вене, Австрия, прошла акция, призванная привлечь внимание к городу Олешки в Херсонской области, оккупированному Россией. Люди вышли с плакатами и создали инсталляцию. В частности, активисты напоминают миру, что в Олешках происходит геноцид в центре Европы.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Акция в Вене, призванная привлечь внимание к Олешкам

Акция состоялась в воскресенье, 27 сентября, у собора Святого Стефана, расположенного в центре Вены.

Акция в Вене 27 сентября. Фото: Новини.LIVE

В частности, люди держали в руках плакаты с такими надписями:

"Россия — это массовый убийца";

"Твоя помощь — это надежда людей, находящихся под оккупацией";

"Россия — государство-террорист";

"Прервите молчание об Олешках: остановите скрытый геноцид";

"Спасите Олешки";

"Мы — последняя надежда для людей под оккупацией";

"Защитите гражданское население Херсонской области";

"Олешки — геноцид в центре Европы! Мир не имеет права молчать".

Акция в Австрии, призванная привлечь внимание международного сообщества к ситуации в Олешках. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами в поддержку Олешек в центре Вены. Фото: Новини.LIVE

В рамках акции участники соорудили символическую конструкцию из деревянных поддонов, обмотанных колючей проволокой. Внутри нее люди со связанными руками воссоздавали образ несвободы и положение гражданских лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

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Инсталляция в Вене 27 сентября. Фото: Новини.LIVE

Рядом разместили продукты, чтобы привлечь внимание к дефициту продовольствия и сложным условиям жизни в условиях оккупации.

Ситуация в Олешках — последние новости

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина, в Олешках около 2000 украинцев остаются без стабильного доступа к продовольствию и электричеству. Оккупанты не позволяют людям покинуть населенный пункт.

В Олешках случаются случаи голодной смерти. Люди пытаются выжить любым способом. В частности, они собирают портулак на огородах, варят его и едят.

Ранее пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что организация пытается добраться до людей в прифронтовых и наиболее пострадавших районах.