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Главная Новости дня Самая большая угроза без тепла: эксперт назвал самые уязвимые регионы

Самая большая угроза без тепла: эксперт назвал самые уязвимые регионы

Ua ru
10 сентября 2026 16:42
Эксклюзив
Омельченко назвал регионы Украины, которым грозит дефицит тепла
Аварийные работы на Дарницкой ТЭЦ после российских ударов. Фото: УНИАН

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, какие регионы Украины могут остаться без отопления. По его словам, речь идет о Киеве и прифронтовых регионах.

Об этом Владимир Омельченко эксклюзивно рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

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Наибольшая угроза остаться без тепла

Омельченко отметил, что риск остаться без тепла высок для Херсона и других прифронтовых регионов. В частности, речь идет о Черниговской и Сумской областях. Кроме того, высокие риски существуют для Одесской области, поскольку этот регион является энергодефицитным. Там противник может нанести ущерб, обстреливая тепловые электростанции и подстанции, которые связывают операторов систем распределения Одесского региона с системным оператором.

"И, безусловно, на мой взгляд, самая большая угроза, помимо прифронтовых регионов, в плане теплоснабжения будет в Киеве, именно в зоне расположения промышленных объектов и жилых районов ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. Потому что на сегодняшний день полноценно заменить эти мощности, если они выйдут из эксплуатации, невозможно", — добавил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, на данный момент гарантировать, что Херсон зимой будет обеспечен теплом, невозможно. Причиной являются постоянные удары РФ по Херсонской ТЭЦ.

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Также Харченко сообщал, что в Украине этой зимой не планируют вводить почасовые ограничения на подачу тепла по принципу графиков отключения электроэнергии. Система централизованного отопления работает по другой технологии.

Киев война теплосеть Херсон обстрелы теплоснабжение
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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