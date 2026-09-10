Омельченко назвав регіони України, яким загрожує дефіцит тепла

Аварійні роботи на Дарницькій ТЕЦ після російських ударів. Фото: УНІАН

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, які регіони України можуть залишитися без тепла. За його словами, йдеться про Київ та прифронтові регіони.

Про це Володимир Омельченко ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Найбільша загроза залишитися без тепла

Омельченко зазначив, що ризик залишитися без тепла високий для Херсону та інших прифронтових регіонів. Зокрема, йдеться про Чернігівщину, Сумщину. Крім того, великі ризики існують для Одеської області, оскільки цей регіон енергодефіцитний. Там противник може спричинити біду через обстріли теплової генерації та підстанцій, які повʼязують оператори систем розподілу Одеського регіону з системним оператором.

"І, безумовно, на мій погляд, найбільша загроза, крім фронтових регіонів, найбільша загроза з теплозабезпеченням буде в Києві, саме в зоні розташування економіки і житла ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Тому що на сьогодні замістити повноцінно ці потужності, якщо вони вибудуть з експлуатації, неможливо", — додав директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, наразі гарантувати, що Херсон взимку буде забезпечений теплом, неможливо. Причиною є постійні удари РФ по Херсонській ТЕЦ.

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Також Харченко повідомляв, що в Україні цієї зими не планують застосовувати погодинні обмеження подачі тепла за принципом графіків відключення електроенергії. Система централізованого опалення працює за іншою технологією.