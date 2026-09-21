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Главная Новости дня Херсон может остаться без отопления зимой: в ОГА озвучили риски

Херсон может остаться без отопления зимой: в ОГА озвучили риски

Ua ru
21 сентября 2026 14:56
Эксклюзив
Херсон может остаться без отопления зимой: в ОГА заявили об этой угрозе
Восстановительные работы на территории ТЭЦ. Иллюстративное фото: УНИАН

Херсон может остаться без отопления зимой из-за критического состояния генерирующих мощностей и постоянного российского террора. Городские теплосети готовы к работе, однако ремонт поврежденного оборудования затруднен из-за сложной обстановки с безопасностью, а окончательная возможность подачи тепла будет зависеть от действий российских войск.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил заместитель председателя Херсонской ОДА Александр Толоконников.

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Теплогенерирующие мощности Херсона находятся в тяжелом состоянии

Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Александр Толоконников эксклюзивно поделился с корреспондентами Новини.LIVE информацией о предстоящем отопительном сезоне в Херсоне. Выяснилось, что городские теплосети в настоящее время готовы к эксплуатации. В то же время именно генерирующие мощности находятся в крайне тяжелом состоянии из-за повреждений и постоянных атак со стороны российских войск.

В свою очередь, регулярные обстрелы Херсона фактически делают невозможным полноценное проведение ремонтных работ. Из-за этого подготовка городской системы к отопительному сезону зависит не только от технических возможностей, но и от ситуации с безопасностью в городе.

Александр Толоконников отметил, что при благоприятных условиях область сможет обеспечить Херсон теплом. В то же время гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона пока невозможно.

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"Если у нас будет достаточно возможностей и ситуация с безопасностью позволит — мы сможем в такой период обеспечить тепло, а возможно, и нет. Здесь вопрос в том, как будет вести себя враг", — пояснил чиновник.

В Херсонской области стало меньше российских дронов

В то же время представитель Херсонской ОДА отметил, что в области в последнее время фиксируется снижение интенсивности применения российских беспилотников. Он заметил, что ранее оккупанты могли запускать по области около тысячи дронов в сутки. Сейчас их количество сократилось примерно на 30–50%.

Среди возможных причин чиновник назвал логистические проблемы или ротацию подразделений российских войск. В то же время снижение количества атак не означает прекращения угрозы для Херсона и области.

"То, что мы наблюдаем за последнюю неделю, — это уменьшение количества беспилотников. Примерно на 30%, возможно, из-за задержки поставок или, возможно, смены дежурных подразделений, которые занимаются атаками с помощью беспилотников", — рассказал Александр Толоконников.

Ранее мы писали, что, по словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, в настоящее время Херсон получает электроэнергию в объеме, равном потреблению одного супермаркета в Киеве. Он отмечает, что мощности уже не такие, как раньше, и город готовится к длительным перебоям с электричеством.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают терроризировать местных жителей Херсонской области. В частности, 20 сентября российские войска обстреливали населенные пункты Херсонской области из артиллерии и атаковали их беспилотниками. В результате ударов пострадали пять мирных жителей, также повреждены жилые дома, кафе, банковское учреждение, музей и транспорт.

Ранее мы сообщали, что часть Херсонской области временно оккупирована РФ. Особенно сложной остается ситуация в Олешках. Местные жители страдают от нехватки продуктов питания, из-за чего вынуждены искать остатки еды и собирать траву. В то же время гражданскому населению угрожают атаки российских FPV-дронов.

Херсон зима Херсонская ОГА теплоснабжение война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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