Херсон може залишитися без опалення взимку: в ОДА озвучили загрозу

Відновлювальні роботи на території ТЕЦ. Ілюстративне фото: УНІАН

Херсон може залишитися без опалення взимку через критичний стан генеруючих потужностей та постійний російський терор. Міські тепломережі готові до роботи, однак ремонт пошкодженого обладнання ускладнений через безпекову ситуацію, а остаточна можливість подачі тепла залежатиме від дій російських військ.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник голови Херсонської ОДА Олександр Толоконніков.

Реклама

Теплогенеруючі потужності Херсона у важкому стані

Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконніков ексклюзивно поділився з кореспондентами Новини.LIVE інформацією про майбутній опалювальний сезон в Херсоні. З'ясувалось, що міські тепломережі наразі готові до експлуатації. Водночас саме генеруючі потужності перебувають у вкрай важкому стані через пошкодження та постійні атаки з боку російських військ.

В свою чергу, регулярні обстріли Херсона фактично унеможливлюють повноцінне проведення ремонтних робіт. Через це підготовка міської системи до опалювального сезону залишається залежною не лише від технічних можливостей, а й від безпекової ситуації в місті.

Олександр Толоконніков зазначив, що за сприятливих умов область зможе забезпечити Херсон теплом. Водночас гарантувати стабільне проходження опалювального сезону наразі неможливо.

Читайте також:

"Якщо в нас буде достатньо можливостей і безпекова ситуація дозволить — ми зможемо в такий період забезпечити теплом, а можливо і ні. Тут питання в тому, як ворог буде вести себе", — пояснив посадовець.

На Херсонщині поменшало російських дронів

Водночас представник Херсонської ОДА зазначив, що в області останнім часом фіксують зниження інтенсивності застосування російських безпілотників. Він зауважив, що раніше окупанти могли запускати по області близько тисячі дронів на добу. Нині їхня кількість зменшилася приблизно на 30–50%.

Серед можливих причин посадовець назвав логістичні проблеми або ротацію підрозділів російського війська. Водночас зниження кількості атак не означає припинення загрози для Херсона та області.

"Те, що ми бачимо за останній тиждень — це зменшення кількості безпілотників. Приблизно на 30%, можливо із затримкою поставок логістики чи, можливо, зміною чергових підрозділів, які займаються атаками безпілотниками", — розповів Олександр Толоконніков.

Раніше ми писали, що, за словами очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, що наразі Херсон отримує світло в обсязі, як один супермаркет у Києві. Він зазначає, що немає такої потужності як раніше, місто готується до тривалих перебоїв зі світлом.

Новини.LIVE інформували, що російські війська продовжують здійснювати терор проти місцевих жителів Херсонщини. Зокрема, 20 вересня російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії та атакували їх безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали п’ятеро мирних жителів, також пошкоджено житлові будинки, кафе, банківську установу, музей і транспорт.

Окремо ми повідомляли, що частина Херсонщини тимчасово окупована РФ. Особливо складною залишається ситуація в Олешках. Місцеві жителі потерпають від нестачі продуктів харчування, через що змушені шукати залишки їжі та збирати траву. Водночас цивільному населенню загрожують атаки російських FPV-дронів.