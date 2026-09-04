Херсон отримує стільки електроенергії, як один супермаркет у Києві

Енергетики. Фото: ДТЕК

Російські окупанти щоденно атакують Херсонську область різними типами озброєння. Зокрема, загарбники полюють на місцевих жителів FPV-дронами. Крім того, нещодавно противник завдав удару по Херсонській ТЕЦ.

Про це очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів для "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

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Ситуація зі світлом в Херсоні

"Можу так сказати — зараз все місто отримує світло в обсязі, як один супермаркет у Києві. Тобто немає такої потужності, як раніше, щоб дати", — розповів Прокудін.

Водночас місто готується до тривалих перебоїв. Насамперед йдеться про функціонування критичної інфраструктури у складних ситуаціях. Зокрема, лікарні, насосні станції, пункти життєзабезпечення та інші важливі обʼєкти, для яких передбачені резервні джерела живлення.

"По теплу зараз працюємо над тим, щоб з'явився альтернативний варіант тепло- та енергопостачання. Також підготовлені пункти незламності, і вони мають забезпечити людей базовими послугами у випадку тривалих відключень: зігрітися, зарядити телефон, отримати звʼязок, необхідну допомогу", — розповів очільник Херсонської ОВА.

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Наразі постійно працюють 152 таких пункти, а 47 — готові оперативно розгорнутися, якщо виникне додаткова потреба. Також є близько 400 укриттів як суттєвого рівня захисту, так і первинні, які також забезпечені всіма цими речами.

"Весь рік працювали з міжнародними партнерами, з установами, які можуть нам допомогти, типу Нафтогазу, щодо отримання цих речей. Ну і плюс паливні матеріали для теплозабезпечення приватних домівок. Також ми підготовлені до цього", — додав Прокудін.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, наразі неможливо гарантувати, що Херсон цієї зими буде забезпечений теплом. Крім того, під загрозою лишається стабільне електропостачання.

Раніше Прокудін повідомив, що вночі 27 серпня російські окупанти вкотре завдали удару по теплоелектроцентралі. Атака спричинила значні пошкодження об’єкта. Мешканців Херсона закликають завчасно підготуватися до можливих тривалих перебоїв із електро- та теплопостачанням.