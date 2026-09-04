Херсон получает столько электроэнергии, сколько один супермаркет в Киеве

Энергетики. Фото: ДТЭК

Российские оккупанты ежедневно наносят удары по Херсонской области, используя различные виды вооружения. В частности, захватчики выслеживают местных жителей с помощью FPV-дронов. Кроме того, недавно противник нанес удар по Херсонской ТЭЦ.

Об этом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

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Ситуация со светом в Херсоне

"Могу сказать так — сейчас весь город получает свет в объеме, равном одному супермаркету в Киеве. То есть нет такой мощности, как раньше, чтобы обеспечить всех", — рассказал Прокудин.

В то же время город готовится к длительным перебоям. Прежде всего речь идет о функционировании критической инфраструктуры в сложных ситуациях. В частности, больницы, насосные станции, пункты жизнеобеспечения и другие важные объекты, для которых предусмотрены резервные источники питания.

"Что касается тепла, сейчас мы работаем над тем, чтобы появился альтернативный вариант тепло- и энергоснабжения. Также подготовлены пункты устойчивости, и они должны обеспечить людей базовыми услугами в случае длительных отключений: согреться, зарядить телефон, выйти на связь, получить необходимую помощь", — рассказал глава Херсонской ОВА.

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В настоящее время постоянно работают 152 таких пункта, а 47 — готовы оперативно развернуться, если возникнет дополнительная необходимость. Также имеется около 400 укрытий как с существенным уровнем защиты, так и первичных, которые также обеспечены всем необходимым.

"Весь год мы работали с международными партнерами, с учреждениями, которые могут нам помочь, например, с «Нафтогазом», по вопросам получения этих предметов. Ну и плюс топливные материалы для отопления частных домов. К этому мы также готовы", — добавил Прокудин.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, на данный момент невозможно гарантировать, что Херсон этой зимой будет обеспечен теплом. Кроме того, под угрозой остается стабильное электроснабжение.

Ранее Прокудин сообщил, что ночью 27 августа российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по теплоэлектроцентрали. Атака привела к значительным повреждениям объекта. Жителей Херсона призывают заранее подготовиться к возможным длительным перебоям с электро- и теплоснабжением.