РФ атакувала Херсонську область артилерією та дронами: є постраждалі

Ліквідація наслідків російського обстрілу по Херсонщині. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська 20 вересня атакували населені пункти Херсонської області артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів травмувалися п’ятеро цивільних. Також пошкоджено житлові будинки, кафе, банк, музей та транспорт.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Росія атакувала Херсонщину

За даними слідства, протягом 20 вересня російські військові обстрілювали населені пункти Херсонщини реактивною та ствольною артилерією, а також безпілотниками різних типів.

Станом на 17:30 правоохоронці зафіксували п’ятьох цивільних, які отримали травми внаслідок російських атак.

Зокрема, один житель Нововоронцовки постраждав через артилерійський обстріл. Ще троє жителів Херсона та один мешканець Борозенського отримали травми внаслідок атак російських безпілотників.

Читайте також:

Що пошкодили російські обстріли

Внаслідок атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Також зафіксовані пошкодження приміщень кафе, банку та музею. Постраждали маршрутний і легковий автомобілі.

За фактами російських атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки обстрілів та документувати воєнні злочини.

Як писали Новини.LIVE, російська КАБ зруйнувала під’їзд будинку в Херсоні. Унаслідок удару по багатоповерхівці троє людей отримали травми, зокрема черепно-мозкові.

Також у Херсоні помер 24-річний хлопець, поранений під час російського обстрілу. Він отримав тяжкі поранення внаслідок атаки на Центральний район міста та помер у лікарні.