КАБ зруйнувала під’їзд будинку в Херсоні: троє постраждалих

Зруйнований будинок. Фото: місцеві ЗМІ

Російські війська ввечері завдали удару керованою авіабомбою по Херсону. Внаслідок влучання у багатоповерховий будинок сталося руйнування, троє людей отримали травми. Удар стався близько 20:00 на вулиці Перекопській. Люди, які перебували у будинку, постраждали внаслідок руйнувань.

Про це повідомив прессекретар Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає Новини.LIVE.

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Троє людей постраждали через російський удар

"Вчора ввечері близько 20-ї на вулиці Перекопській було влучання у будинок, внаслідок чого сталося руйнування. Є троє людей, які постраждали. Вони були поруч і перебували у самому будинку", — зазначив Толоконніков.

Зруйнований будинок у Херсоні. Фото: місцеві ЗМІ

Він додав, що постраждалі отримали травми, зокрема черепно-мозкові, та вже звернулися по допомогу.

Наразі фахівці не можуть повноцінно обстежити місце удару через небезпеку. За словами представника Херсонської ОВА, атака була здійснена КАБ, а інші деталі наслідків наразі уточнюються.

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"Все інше наразі невідомо, бо це дуже небезпечна зона, і обстеження поки неможливе", — наголосив Толоконніков.

За даними ОВА, 74-річна жінка та чоловіки віком 84 і 43 роки отримали вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес.

Пост ОВА. Фото: скриншот

Наразі потерпілим надають медичну допомогу.

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 вересня російські війська завдали авіаудару по Херсону. Внаслідок влучання було зруйновано частину багатоповерхового житлового будинку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Херсоні російські війська обстріляли Центральний район міста. Внаслідок атаки постраждав хлопець, який помер 6 вересня від отриманих поранень.