У Херсоні помер 24-річний хлопець, поранений під час російського обстрілу

У Херсоні внаслідок російської атаки помер 24-річний хлопець
У Херсоні помер хлопець, який постраждав внаслідок російського обстрілу Центрального району міста. Поранення виявилися несумісними із життям.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Херсона
Постраждалий 24-річний херсонець помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але поранення виявилися надто важкими.
Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблого.
Як писали Новини.LIVE, російські окупанти завдали удару КАБом по Херсону, внаслідок чого частина багатоповерхівки обвалилася. У мережі показали фото.
Крім того, нещодавно Росія атакувала FPV-дроном маршрутний автобус у Центральному районі Херсона. Окупанти поранили щонайменше 12 осіб, також загинув один пасажир.