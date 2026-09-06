У Херсоні помер 24-річний хлопець, поранений під час російського обстрілу

Медики. Фото: УНІАН

У Херсоні помер хлопець, який постраждав внаслідок російського обстрілу Центрального району міста. Поранення виявилися несумісними із життям.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Херсона

Постраждалий 24-річний херсонець помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але поранення виявилися надто важкими.

Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти завдали удару КАБом по Херсону, внаслідок чого частина багатоповерхівки обвалилася. У мережі показали фото.

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Крім того, нещодавно Росія атакувала FPV-дроном маршрутний автобус у Центральному районі Херсона. Окупанти поранили щонайменше 12 осіб, також загинув один пасажир.