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Головна Новини дня У Херсоні внаслідок російської атаки помер 24-річний хлопець

У Херсоні внаслідок російської атаки помер 24-річний хлопець

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6 вересня 2026 17:31
У Херсоні помер 24-річний хлопець, поранений під час російського обстрілу
Медики. Фото: УНІАН

У Херсоні помер хлопець, який постраждав внаслідок російського обстрілу Центрального району міста. Поранення виявилися несумісними із життям.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Херсона

Постраждалий 24-річний херсонець помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але поранення виявилися надто важкими. 

Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

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Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVEросійські окупанти завдали удару КАБом по Херсону, внаслідок чого частина багатоповерхівки обвалилася. У мережі показали фото.

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Крім того, нещодавно Росія атакувала FPV-дроном маршрутний автобус у Центральному районі Херсона. Окупанти поранили щонайменше 12 осіб, також загинув один пасажир.

війна Херсон Україна обстріли Олександр Прокудін Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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