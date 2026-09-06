В Херсоне умер 24-летний парень, получивший ранение во время российского обстрела

Медики. Фото: УНИАН

В Херсоне умер парень, пострадавший в результате российского обстрела Центрального района города. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Херсона

Пострадавший 24-летний житель Херсона умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми.

Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Пост Прокудина. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Херсону, в результате чего часть многоэтажного дома обрушилась. В сети появились фото.

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Кроме того, недавно Россия атаковала FPV-дроном маршрутный автобус в Центральном районе Херсона. Оккупанты ранили как минимум 12 человек, также погиб один пассажир.