В Херсоне умер 24-летний парень, получивший ранение во время российского обстрела

В Херсоне из-за российской атаки погиб 24-летний парень
В Херсоне умер парень, пострадавший в результате российского обстрела Центрального района города. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Херсона
Пострадавший 24-летний житель Херсона умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми.
Прокудин выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Как писали Новини.LIVE, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Херсону, в результате чего часть многоэтажного дома обрушилась. В сети появились фото.
Кроме того, недавно Россия атаковала FPV-дроном маршрутный автобус в Центральном районе Херсона. Оккупанты ранили как минимум 12 человек, также погиб один пассажир.