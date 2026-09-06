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Главная Новости дня РФ разрушила подъезд дома в Херсоне и ранила троих человек: подробности

РФ разрушила подъезд дома в Херсоне и ранила троих человек: подробности

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6 сентября 2026 23:22
КАБ разрушила подъезд дома в Херсоне: трое пострадавших
Разрушенный дом. Фото: местные СМИ

Вечером российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Херсону. В результате попадания в многоэтажный дом произошло разрушение, трое человек получили травмы. Удар произошел около 20:00 на улице Перекопской. Люди, находившиеся в доме, пострадали в результате разрушений.

Об этом сообщил пресс-секретарь Херсонской ОВА Александр Толоконников, передает Новини.LIVE.

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Трое человек пострадали в результате российского удара

"Вчера вечером около 20:00 на улице Перекопской произошло попадание в дом, в результате чего произошло разрушение. Есть трое пострадавших. Они находились рядом и были в самом доме", — отметил Толоконников.

РФ разрушила подъезд дома в Херсоне и ранила троих человек: подробности - фото 1
Разрушенный дом в Херсоне. Фото: местные СМИ

Он добавил, что пострадавшие получили травмы, в том числе черепно-мозговые, и уже обратились за помощью.

В настоящее время специалисты не могут полноценно обследовать место попадания из-за опасности. По словам представителя Херсонской ОВА, атака была осуществлена КАБ, а другие детали последствий пока уточняются.

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"Все остальное пока неизвестно, так как это очень опасная зона, и обследование пока невозможно", — подчеркнул Толоконников.

По данным ОВА, 74-летняя женщина и мужчины в возрасте 84 и 43 лет получили взрывные травмы, контузии и острую стрессовую реакцию.

РФ разрушила подъезд дома в Херсоне и ранила троих человек: подробности - фото 2
Пост ОВА. Фото: скриншот

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Как сообщали Новости.LIVE, 5 сентября российские войска нанесли авиаудар по Херсону. В результате попадания была разрушена часть многоэтажного жилого дома.

Как сообщали Новини.LIVE, в Херсоне российские войска обстреляли Центральный район города. В результате атаки пострадал молодой человек, который скончался 6 сентября от полученных ранений.

Херсон дом война в Украине Херсонская ОВА атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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