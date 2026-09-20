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Главная Новости дня Россия обстреляла Херсонскую область из артиллерии и с помощью дронов: есть пострадавшие

Россия обстреляла Херсонскую область из артиллерии и с помощью дронов: есть пострадавшие

Ua ru
20 сентября 2026 19:21
Россия обстреляла Херсонскую область из артиллерии и с помощью дронов: есть пострадавшие
Ликвидация последствий российского обстрела в Херсонской области. Фото иллюстративное: ГСЧС

20 сентября российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области из артиллерии и с помощью беспилотников. В результате обстрелов пострадали пять мирных жителей. Также были повреждены жилые дома, кафе, банк, музей и транспорт.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала Херсонскую область

По данным следствия, в течение 20 сентября российские военные обстреливали населенные пункты Херсонской области реактивной и ствольной артиллерией, а также беспилотниками различных типов.

По состоянию на 17:30 правоохранители зафиксировали пятерых гражданских лиц, получивших травмы в результате российских атак.

В частности, один житель Нововоронцовки пострадал в результате артиллерийского обстрела. Еще трое жителей Херсона и один житель Борозенского получили травмы в результате атак российских беспилотников.

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В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома.

Также зафиксированы поврежденияпомещений кафе, банка и музея. Пострадали маршрутный и легковой автомобили.

По фактам российских атак органы прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать последствия обстрелов и документировать военные преступления.

Как писали Новини.LIVE, российская КАБ разрушила подъезд дома в Херсоне. В результате удара по многоэтажке трое человек получили травмы, в том числе черепно-мозговые.

Также в Херсоне скончался 24-летний молодой человек, раненный во время российского обстрела. Он получил тяжелые ранения в результате атаки на Центральный район города и скончался в больнице.

Херсон обстрелы Херсонская область пострадавшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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