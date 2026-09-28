Гуманітарна катастрофа в Олешках: що відбувається в окупованому місті

Знищені будинки в Олешках. Фото: Суспільне

В тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині гуманітарна ситуація протягом останніх місяців продовжує погіршуватися. Близько двох тисяч людей залишаються без стабільного доступу до води, їжі, електроенергії та можливості безпечно виїхати з міста. Серед тих, хто досі перебуває в Олешках, є близько 40 дітей, а більшість дорослого населення становлять літні люди та люди з інвалідністю.

Новини.LIVE зібрали все, що відомо станом на зараз про ситуацію в місті.

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Олешки в окупації: без світла, газу та води

Олешки перебувають під російською окупацією від початку повномасштабного вторгнення. За даними начальниці Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, громада вже чотири роки живе без газопостачання та електроенергії.

Окремою проблемою стала вода. Після підриву Каховської гідроелектростанції у 2023 році в місті зникло централізоване джерело питної води. До осені 2026 року відсутність базових комунальних послуг поєдналася з дефіцитом продовольства та обмеженнями на пересування цивільних.

Вид із дрона на зруйновані Олешки. Фото: кадр із відео 34 ОБрМП, Суспільне.

За словами народного депутата Сергія Козира, люди ще взимку були змушені набирати воду з труб опалення. Він також розповідав, що через нестачу продуктів мешканці почали вирощувати їжу безпосередньо у квартирах — зокрема картоплю та інші овочі.

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Спроби українців виїхати з міста

Однією з головних проблем для мешканців стало те, що вони не можуть безпечно залишити Олешки.

Українська сторона, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, пропонувала кілька варіантів евакуації цивільних із міста та прилеглих населених пунктів. Серед них — припинення бойових дій у районі на одну добу, щоб провести організований виїзд людей, а також сухопутний коридор на територію, яка перебуває під контролем російських військ.

За словами Лубінця, українська сторона підтримувала ці сценарії та проводила відповідні переговори. Однак домовленості реалізувати не вдалося.

Станом на середину літа на цій території залишалися близько 6000 цивільних, серед яких приблизно 200 дітей. Йшлося не лише про Олешки, а й ще про п'ять населених пунктів громади, де також бракувало їжі та медикаментів.

Згодом окремим людям вдалося залишити місто самостійно. За даними Олешківської МВА, невелика група з 10–12 людей пройшла пішки близько 23–25 кілометрів через заміновану територію у напрямку Раденська.

Після того як російські військові дізналися про цей маршрут, прилеглі поля та дороги, за словами Тетяни Гасаненко, додатково замінували. Таким чином, можливість самостійного виходу з Олешок фактично зникла.

Водночас представник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомляв, що наприкінці літа ще одна група з 11 людей вийшла у напрямку Раденська. Після цього, за його словами, інформації про їхній подальший досвід не було.

В Олешках надскладна ситуація з їжею та ліками

У вересні українські посадовці почали публічно говорити про гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що протягом місяця до міста блокувалася доставка продовольства, медикаментів та інших предметів першої необхідності. За його словами, в Олешках, де до повномасштабного вторгнення проживало близько 24 тисяч людей, на той момент залишалося приблизно 2000 мешканців.

Сибіга також повідомив про відсутність у місті електро- та газопостачання. За його словами, мешканці шукають залишки продуктів і збирають траву, щоб вижити. Окремою небезпекою він назвав атаки російських FPV-дронів на цивільних.

Квартири, де живуть цивільні. Фото: кадр із відео 34 ОБрМП, Суспільне.

Україна закликала створити гуманітарний коридор для доставки допомоги та евакуації цивільних. За словами Сибіги, до роботи готові були долучитися міжнародні гуманітарні організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста, однак необхідного доступу до окупованої території, за його твердженням, російська сторона не надала.

Ситуація з медичної допомогою критична

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі Ранок.LIVE розповів, що на все місто в лікарні залишаються лише чотири лікарі, які через нестачу медикаментів можуть надавати лише первинну допомогу.

Також загиблих в Олешках складають у підвалі лікарні.

Люди починають вирощувати їжу там, де це можливо

До кінця вересня проблема з продовольством стала ще гострішою.

За словами Сергія Козира, місцеві жителі намагаються якомога менше виходити з будинків через мінну небезпеку. Водночас частину продуктів вони намагаються вирощувати самостійно, навіть у квартирах.

Козир розповідав, що люди використовують будь-які можливості для отримання їжі та води. За його словами, воду з батарей спускали ще минулої зими, а російські військові, за його твердженням, не дозволяють цивільним вільно залишати місто.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін 24 вересня повідомив, що в Олешках залишилося менше двох тисяч людей. Загалом у подібних умовах на окупованому лівобережжі Херсонщини, за його словами, перебували близько семи тисяч цивільних.

Прокудін заявив, що російські військові не дають людям виїхати. Водночас українські волонтери із Save Ukraine допомагають евакуювати мешканців невеликими групами.

Він також повідомив про тіла людей, які, за його словами, лежать на вулицях без поховання. Паралельно українська сторона намагається доставляти мешканцям ліки та продукти за допомогою безпілотників.

Україна доставляє в Олешки продукти дронами

За даними Херсонської ОВА, системна доставка продовольства до Олешок безпілотниками триває з березня 2026 року.

До операцій залучали підрозділи 11-ї бригади Національної гвардії України, 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" та інші українські військові формування.

Українські дрони доставляють їжу в Олешки. Фото: Херсонська ОВА

Одна з останніх операцій стала однією з найбільших. За словами Олександра Прокудіна, військовим вдалося доставити близько чотирьох тонн продуктів на 100 визначених локацій в Олешках.

Однак доставити допомогу всім мешканцям неможливо. За даними ОВА, російські військові намагаються перешкоджати роботі українських дронів, збивають безпілотники з продуктами, а також забирають доставлену їжу.

Прокудін заявив, що мешканців, які отримують гуманітарні пакунки, російські військові можуть затримувати, бити та утримувати.

27 вересня представник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков підтвердив, що російські військові забирають у людей допомогу, яку вдається доставити українськими дронами. Точно визначити, скільки мешканців отримали продукти, за його словами, неможливо. Водночас є свідчення про те, що частину допомоги люди забирали, а потім її відбирали російські військові.

Спроби доставити допомогу автомобілями також завершилися невдало

Українська сторона намагалася доставляти продукти до Олешок не лише безпілотниками. За словами Толоконнікова, наприкінці літа чотири мікроавтобуси намагалися завезти допомогу до міста. Російські військові атакували автомобілі дронами, після чого машини підірвалися на мінах. Після цього, за словами представника Херсонської ОВА, нових спроб доставки допомоги автомобілями не було.

При цьому обсяги та частота доставки гуманітарної допомоги до міста після публічного розголосу не збільшилися.

В Олешках майже зник ринок

27 вересня журналіст Олег Батурін повідомив про розмови з мешканцями Олешок, які одними з останніх цього року змогли виїхати з міста.

За словами його співрозмовників, місцевий ринок фактично зник. Продукти майже неможливо придбати — їх можна лише обміняти.

Мешканці також розповідали про випадки голодної смерті. Через відсутність їжі люди збирають портулак на городах, варять його та їдять. Водночас вони майже постійно перебувають у будинках через небезпеку на вулиці, а мобільний зв'язок у місті працює нестабільно.

Водночас інформацію про те, що мешканці Олешок нібито масово їдять собак або щурів, співрозмовники журналіста не підтвердили. Через поганий зв'язок, заміновані дороги, зруйновану інфраструктуру та постійну небезпеку люди можуть не знати, що відбувається в інших частинах міста.

Що відбувається з дітьми в Олешках

Станом на 28 вересня в самих Олешках залишалися близько 40 дітей.

За даними Тетяни Гасаненко, загалом на тимчасово окупованій частині Олешківської громади перебуває близько 180 неповнолітніх. Переважна більшість дорослих, які залишилися в місті, — пенсіонери, люди з інвалідністю та ті, хто потребує стороннього догляду.

Запасів на зиму, за словами Гасаненко, мешканцям зробити не вдалося. Наразі частина людей харчується лише один раз на день. У випадках, коли в сім'ї є кілька ложок крупи або кілька картоплин, цього може вистачати на один прийом їжі.

П'ять населених пунктів громади знищені

Гуманітарна ситуація стосується не лише Олешок. За даними Олешківської МВА, п'ять населених пунктів громади повністю знищені й там не залишилося людей. Ще три села зруйновані приблизно на 80%.

В інших населених пунктах громади продовольча ситуація дещо краща, ніж в Олешках, однак запасів на зиму там також немає.

На 28 вересня евакуація фактично неможлива

Станом на 28 вересня в Олешках залишаються близько двох тисяч людей. Тетяна Гасаненко уточнила, що говорити про просто "ускладнену" евакуацію вже не можна. За її словами, після мінування маршрутів вихід із міста фактично став неможливим.

Місто залишається без електроенергії, газу та води. Найгострішою проблемою є нестача продуктів, а можливості евакуації та доставки допомоги залишаються обмеженими.

Водночас Олександр Прокудін заявив, що наближення зими може ще більше погіршити становище цивільних. За його словами, зараз частина людей ще тримається завдяки врожаю, який вдалося зібрати раніше, однак із початком холодів ситуація може стати значно складнішою.

Як писали Новини.LIVE, Херсон може залишитися без опалення взимку через пошкодження генеруючих потужностей та постійні російські обстріли. Тепломережі міста наразі готові до роботи, однак ремонт пошкодженого обладнання ускладнений через безпекову ситуацію. За словами заступника голови Херсонської ОДА Олександра Толоконнікова, можливість стабільно подати тепло залежатиме від того, як РФ обстрілюватиме місто.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що найбільший ризик залишитися без тепла мають прифронтові регіони, зокрема Херсонщина, Чернігівщина та Сумщина. Окремі загрози він бачить для Одеської області через її енергодефіцитність та можливі удари по тепловій генерації й підстанціях. Також експерт назвав Київ одним із регіонів із високим ризиком проблем із теплозабезпеченням у разі вибуття з експлуатації столичних ТЕЦ.