Ексміністр оборони Польщі відмовився від української нагороди

Маріуш Блащак. Фото: кадр з відео

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Колишній міністр оборони Польщі та голова парламентської фракції "Право і справедливість" Маріуш Блащак заявив, що повертає Орден "За заслуги". Нагороду йому вручив український лідер Володимир Зеленський у 2023 році.

Про це Маріуш Блащак повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Блащак повертає українську нагороду

"Це жест солідарності з усіма родинами, які протягом десятиліть чекали на можливість гідно вшанувати своїх близьких і які й сьогодні стикаються з перешкодами. Це вираз незгоди з позицією нинішньої української влади", — заявив Блащак.

Ексміністр оборони наголосив, що це також вираз його підтримки позиції лідера Польщі Кароля Навроцького, який показав, що "пам’ять про польських жертв та гідність держави не підлягають переговорам".

За словами Блащака, справжнє примирення можна побувати лише "на фундаментах правди та поваги до жертв".

Допис Блащака. Фото: скриншот

Зазначимо, напередодні експремʼєр Польщі та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський повідомив, що також відмовляється від ордена князя Ярослава Мудрого II ступеня від України.

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла через рішення української сторони назвати один із підрозділів ЗСУ іменем Героїв УПА. Український лідер відправив Польщі нагороду через Нову пошту. Зеленський повідомив, що присвоєння імені підрозділу ЗСУ було ініціативою самих бійців, яку він затвердив указом. Водночас Навроцький розкритикував рішення Зеленського повернути нагороду поштою.

Згодом від польських нагород відмовилися глава МЗС України Андрій Сибіга, керівник ОП Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар, заступник керівника ОП Ігор Жовква, другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко, пʼятий президент України Петро Порошенко, колишній депутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер та колишній посол України у Польщі Василь Зварич.

Водночас польський премʼєр Дональд Туск заявив, що Польща не відмовиться від співпраці з Україною. Він заявив про продовження польської допомоги.