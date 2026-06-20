Посол Василь Боднар повернув польську нагороду

Василь Боднар. Фото: facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976

Посол України в Польщі Василь Боднар відмовився від Кавалерського хреста Ордена "За заслуги Республіки Польща". Він закликав до відвертої розмови. Крім того, посол заявив, що від сварок завжди виграє Росія.

Про це Василь Боднар повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Василь Боднар відмовився від польської нагороди

"Сьогодні ми переживаємо складний етап нашої історії. Ми вибудували відносини, які базуються на довірі, солідарності та підтримці. Польща для нас — це друзі, союзники і партнери", — заявив посол.

За його словами, Україна завжди буде памʼятати допомогу Польщі, цінувати та розповідати дітям і онукам. Він каже, що українці, як ніхто інший в Європі, розуміють загрозу з боку Росії.

"У нас багато спільних інтересів: безпека, оборона, відбудова та європейська інтеграція. Як посол України в Польщі, я працював і працюю над тим, щоб наші відносини розвивалися, щоб реалізовувалися спільні проєкти та вирішувалися складні історичні питання. Завдяки доброму діалогу за останні півтора року нам вдалося досягти багато", — зауважив Боднар.

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Він заявив, що не може залишатися осторонь від рішення, яке вважає історично несправедливим. Посол каже, що, розуміючи емоційний фон у Польщі, він не може погодитися з рішенням позбавити українського лідера Володимира Зеленського найвищої державної нагороди. Він підкреслив, що президент України є другом Польщі та очолює країну, яка героїчно протистоїть російській агресії й захищає мир у Європі.

За словами Боднара, в умовах війни Росії проти України, під атаками, це рішення сприймається особливо болісно та емоційно, як жест стосовно всього українського народу.

Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща" Василя Боднара. Фото: facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976

Посол вирішив повернути Кавалерський хрест Ордена "За заслуги Республіки Польща".

"Не зважаючи на сьогоднішню ситуацію, переконаний, що мудрість переможе емоції, а взаємна повага — політичну кон’юнктуру. Ми можемо мати різні погляди, не погоджуватися, але ми не маємо втрачати здатності чути одне одного і шукати рішення шляхом діалогу. Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог — Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення", — додав Боднар.

Допис Боднара. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, лідер Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Підставою для такого кроку називають згоду українського президента на присвоєння одному з підрозділів ЗСУ назви "Героїв УПА".

Глава МЗС Андрій Сибіга засудив рішення польської сторони та заявив про відмову від державної нагороди Польщі. Також від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею" відмовився керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Крім того, Новини.LIVE підготували добірку історичних постатей, яких не позбавили ордена Білого Орла. Зокрема, йдеться про Беніто Муссоліні та Міклоша Горті.

А премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що конфлікт між Польщею та Україною радує російського диктатора Володимира Путіна.