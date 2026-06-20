Посол Василий Боднар вернул польскую награду

Василий Боднар. Фото: facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976

Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста Ордена "За заслуги перед Республикой Польша". Он призвал к откровенному разговору. Кроме того, посол заявил, что от ссор всегда выигрывает Россия.

Об этом Василий Боднар сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Василий Боднар отказался от польской награды

"Сегодня мы переживаем сложный этап нашей истории. Мы выстроили отношения, основанные на доверии, солидарности и поддержке. Польша для нас — это друзья, союзники и партнеры", — заявил посол.

По его словам, Украина всегда будет помнить помощь Польши, ценить её и рассказывать о ней детям и внукам. Он отмечает, что украинцы, как никто другой в Европе, понимают угрозу со стороны России.

"У нас много общих интересов: безопасность, оборона, восстановление и европейская интеграция. Как посол Украины в Польше, я работал и работаю над тем, чтобы наши отношения развивались, чтобы реализовывались совместные проекты и решались сложные исторические вопросы. Благодаря конструктивному диалогу за последние полтора года нам удалось многого добиться", — отметил Боднар.

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Он заявил, что не может оставаться в стороне от решения, которое считает исторически несправедливым. Посол говорит, что, понимая эмоциональный фон в Польше, он не может согласиться с решением лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды. Он подчеркнул, что президент Украины является другом Польши и возглавляет страну, которая героически противостоит российской агрессии и защищает мир в Европе.

По словам Боднара, в условиях войны России против Украины, подвергающейся нападениям, это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест в адрес всего украинского народа.

Кавалерский крест Ордена «За заслуги перед Республикой Польша» Василия Боднара. Фото: facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976

Посол решил вернуть Кавалерский крест Ордена "За заслуги перед Республикой Польша".

"Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я убежден, что мудрость возобладает над эмоциями, а взаимное уважение — над политической конъюнктурой. Мы можем иметь разные взгляды, не соглашаться друг с другом, но мы не должны терять способность слышать друг друга и искать решения путем диалога. Давайте помнить, что от наших ссор всегда выигрывает враг — Москва. Еще раз призываю к откровенному разговору. Уверен, что при наличии доброй воли мы найдем разумные решения", — добавил Боднар.

Пост Боднара. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, лидер Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Основанием для такого шага называют согласие украинского президента на присвоение одному из подразделений ВСУ названия "Героев УПА".

Глава МИД Андрей Сибига осудил решение польской стороны и заявил об отказе от государственной награды Польши. Также от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей" отказался руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили подборку исторических личностей, которых не лишили ордена Белого Орла. В частности, речь идет о Бенито Муссолини и Миклоше Горти.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конфликт между Польшей и Украиной радует российского диктатора Владимира Путина.