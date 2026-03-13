Головна Новини дня Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану

Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану

Дата публікації: 13 березня 2026 19:33
Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві
Володимир Зеленський та Реза Пахлаві. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 13 березня, зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві. Зокрема, сторони обговорять ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Пахлаві

На зустрічі Зеленський та Пахлаві говоритимуть про настрої в іранському суспільстві та стан влади.

Спадкоємний принц Ірану також висловив бажання встановити більш прямий контакт. Він запропонував організувати персональні переговори з українським лідером.

Деталі від Зеленського

"Принц і команда поінформували мене про сигнали, які вони отримують зсередини країни. Владна вертикаль і справді вже зазнала значних втрат, і важливо, щоб іранський режим ні в чому не виграв і щоб люди в Ірані отримали більше захисту життя та можливостей визначати власну долю. Обговорили, як міжнародний тиск і спільні зусилля можуть цьому допомогти", — зазначив глава держави.

Зустріч Зеленського зі спадкоємним принцем Ірану
Зустріч Володимира Зеленського з Резою Пахлаві. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, Україна справді хоче побачити вільний Іран, який не співпрацюватиме з Росією та не буде дестабілізувати регіон Близького Сходу, Європу та світ. 

Зеленський подякував Пахлаві за чіткі запевнення в підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Він додав, що команди будуть підтримувати звʼязок.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Чому загострилася ситуація на Близькому Сході

У лютому США та Ізраїль почали операцію проти Ірану, оскільки існують побоювання про плани Тегерану створити ядерну зброю. Згодом стало відомо про ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та високопосадовців. По території країни завдають ударів по різних обʼєктах, зокрема ядерному.

Однак Іран почав атакувати сусідні країни — ОАЕАзербайджанТуреччинуКувейтКіпр. Крім того, Тегеран пообіцяв припинити обстріли, але продовжив їх.

У США вимагають повної капітуляції від Ірану, але Тегеран відмовляється йти на такий крок. Крім того, американський президент Дональд Трамп заявив, що країна вже здобула перемогу у війні.

А ФБР попередило про можливу атаку Ірану дронами у відповідь на американські обстріли.

На тлі загострення на Близькому Сході декілька країн звернулися до України за підтримкою у протидії дронам.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
