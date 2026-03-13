Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский провел встречу с наследным принцем Ирана

Зеленский провел встречу с наследным принцем Ирана

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 19:33
Зеленский обсудил с Резой Пахлави ситуацию в Иране
Владимир Зеленский и Реза Пахлави. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 марта, встретился с наследным принцем Ирана Резой Пахлави. Стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Новини.LIVE.

Реклама
Встреча Зеленского с Пахлави

На встрече Зеленский и Пахлави будут говорить о настроениях в иранском обществе и состоянии власти.

Наследный принц Ирана также выразил желание установить более прямой контакт. Он предложил организовать персональные переговоры с украинским лидером.

Детали от Зеленского

"Принц и его команда проинформировали меня о сигналах, которые они получают изнутри страны. Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чём не выиграл и чтобы люди в Иране получили большую защиту жизни и возможности определять свою судьбу. Обсудили, как международное давление и совместные усилия могут этому помочь", — отметил глава государства.

Зустріч Зеленського зі спадкоємним принцем Ірану
Встреча Владимира Зеленского с Резой Пахлави. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По его словам, Украина действительно хочет видеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и не будет дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир.

Зеленский поблагодарил Пахлави за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он добавил, что команды будут поддерживать связь.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Почему обострилась ситуация на Ближнем Востоке

В феврале США и Израиль начали операцию против Ирана, поскольку существуют опасения о планах Тегерана создать ядерное оружие. Впоследствии стало известно о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и высокопоставленных чиновников. По территории страны наносят удары по различным объектам, в том числе ядерному.

Однако Иран начал атаковать соседние страны — ОАЭ, Азербайджан, Турцию, Кувейт, Кипр. Кроме того, Тегеран пообещал прекратить обстрелы, но продолжил их.

В США требуют полной капитуляции от Ирана, но Тегеран отказывается идти на такой шаг. Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил, что страна уже одержала победу в войне.

А ФБР предупредило о возможной атаке Ирана дронами в ответ на американские обстрелы.

На фоне обострения на Ближнем Востоке несколько стран обратились к Украине за поддержкой в противодействии дронам.

Владимир Зеленский Иран война Украина политики
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации