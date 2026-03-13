Зеленский обсудил с Резой Пахлави ситуацию в Иране

Владимир Зеленский и Реза Пахлави. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 марта, встретился с наследным принцем Ирана Резой Пахлави. Стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Новини.LIVE.

Реклама

На встрече Зеленский и Пахлави будут говорить о настроениях в иранском обществе и состоянии власти.

Наследный принц Ирана также выразил желание установить более прямой контакт. Он предложил организовать персональные переговоры с украинским лидером.

"Принц и его команда проинформировали меня о сигналах, которые они получают изнутри страны. Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чём не выиграл и чтобы люди в Иране получили большую защиту жизни и возможности определять свою судьбу. Обсудили, как международное давление и совместные усилия могут этому помочь", — отметил глава государства.

По его словам, Украина действительно хочет видеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и не будет дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир.

Зеленский поблагодарил Пахлави за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Он добавил, что команды будут поддерживать связь.

Почему обострилась ситуация на Ближнем Востоке

В феврале США и Израиль начали операцию против Ирана, поскольку существуют опасения о планах Тегерана создать ядерное оружие. Впоследствии стало известно о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и высокопоставленных чиновников. По территории страны наносят удары по различным объектам, в том числе ядерному.

Однако Иран начал атаковать соседние страны — ОАЭ, Азербайджан, Турцию, Кувейт, Кипр. Кроме того, Тегеран пообещал прекратить обстрелы, но продолжил их.

В США требуют полной капитуляции от Ирана, но Тегеран отказывается идти на такой шаг. Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил, что страна уже одержала победу в войне.

А ФБР предупредило о возможной атаке Ирана дронами в ответ на американские обстрелы.

На фоне обострения на Ближнем Востоке несколько стран обратились к Украине за поддержкой в противодействии дронам.