ФБР предупредило о возможной атаке иранских дронов на Калифорнию

Дым поднимается над городом в результате атаки. Фото иллюстративное: Reuters

Полицейские департаменты Калифорнии получили предупреждение от ФБР. В нем говорилось, что Иран может атаковать регион в ответ на американские обстрелы.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на ABC News.

Что известно о возможной атаке на Калифорнию

Как отмечает издание, в предупреждении говорилось о намерениях Ирана осуществить внезапное нападение с помощью беспилотных летательных аппаратов на Калифорнию. Выпустить дроны должны были бы с судна.

"У нас нет дополнительной информации о времени, методе, цели или исполнителях этого якобы нападения", — отметили в предупреждении.

Предупреждение распространили, чтобы государственные и местные органы могли лучше подготовиться и реагировать на соответствующие угрозы. Такая информация является важной для правоохранительных органов.

Корреспондент ABC News Джон Коэн, бывший руководитель разведки Министерства внутренней безопасности, заявил, что он обеспокоен возможностью применения беспилотников как с Тихого океана, так и из Мексики.

"Мы знаем, что Иран имеет значительное присутствие в Мексике и Южной Америке, у них есть связи, у них есть дроны, и теперь у них есть стимул для осуществления атак", — сказал Коэн.

Добавим, что Иран и Калифорнию разделяют около 12 тыс. км через Атлантический океан, охватывающий почти треть земного шара.

Военная операция США в Иране

Война между США и Ираном продолжается уже вторую неделю. Американский лидер Дональд Трамп заявил о начале операции в субботу, 28 февраля. Именно тогда начались американо-израильские атаки на страну.

В то же время Иран в ответ начал обстреливать не только Израиль, но и другие страны Ближнего Востока. Тегеран неоднократно бил по ОАЭ, Катару и Бахрейну.

Во время операции США были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и другие высокопоставленные чиновники. Трамп заявил, что имеет трех кандидатов на роль нового главы Ирана. В то же время в Иране избрали Моджтаба Хаменеи новым верховным лидером страны.

В одном из последних заявлений американский лидер отметил, что США уже победили Иран во многих аспектах, однако этого мало. Трамп подчеркнул, что Америка стремится к окончательной победе.