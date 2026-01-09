Трамп анонсировал наземные удары США по Мексике

Трамп анонсировал наземные удары по Мексике — что известно
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал наземные удары по Мексике. Речь идет об атаках на картели.
Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью журналисту Fox News Шону Хеннити.
Удары США по Мексике
Трамп отмечает, что картели управляют Мексикой. По его словам, очень грустно наблюдать за тем, что произошло со страной.
"Картели действуют и ежегодно убивают 250-300 тысяч человек в нашей стране. Наркотики — это ужасно. Они разрушают семьи. Поэтому мы сделали действительно хорошую работу. Мы это останавливаем", — заявил лидер США.
Ранее Трамп анонсировал удары по Венесуэле. Он подчеркивал, что необходимо бороться с наркокартелями. Сначала Штаты били по катерам, а затем провели военную операцию.
Напомним, в США обсуждают варианты для установления контроля над Гренландией.
Кроме того, Трамп не исключил повторной военной операции в Венесуэле. В то же время он подчеркнул, что Штаты не воюют.
Читайте Новини.LIVE!