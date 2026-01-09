Відео
Головна Новини дня Трамп анонсував наземні удари по Мексиці — що відомо

Трамп анонсував наземні удари по Мексиці — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 10:07
Трамп анонсував наземні удари США по Мексиці
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Milli

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував наземні удари по Мексиці. Йдеться про атаки на картелі.

Про це Дональд Трамп розповів в інтервʼю журналісту Fox News Шону Генніті. 

Читайте також:

Удари США по Мексиці

Трамп наголошує, що картелі керують Мексикою. За його словами, дуже сумно спостерігати за тим, що сталося з країною. 

"Картелі діють і щороку вбивають 250-300 тисяч людей у нашій країні. Наркотики — це жахливо. Вони руйнують сім'ї. Тож ми зробили справді хорошу роботу. Ми це зупиняємо", — заявив лідер США.

Раніше Трамп анонсував удари по Венесуелі. Він наголошував, що необхідно боротися з наркокартелями. Спочатку Штати били по катерах, а згодом провели військову операцію.

Нагадаємо, у США обговорюють варіанти для встановлення контролю над Гренландією.

Крім того, Трамп не виключив повторної військової операції у Венесуелі. Водночас він наголосив, що Штати не воюють.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
