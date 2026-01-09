Трамп анонсував наземні удари США по Мексиці

Трамп анонсував наземні удари по Мексиці — що відомо
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував наземні удари по Мексиці. Йдеться про атаки на картелі.
Про це Дональд Трамп розповів в інтервʼю журналісту Fox News Шону Генніті.
Удари США по Мексиці
Трамп наголошує, що картелі керують Мексикою. За його словами, дуже сумно спостерігати за тим, що сталося з країною.
"Картелі діють і щороку вбивають 250-300 тисяч людей у нашій країні. Наркотики — це жахливо. Вони руйнують сім'ї. Тож ми зробили справді хорошу роботу. Ми це зупиняємо", — заявив лідер США.
Раніше Трамп анонсував удари по Венесуелі. Він наголошував, що необхідно боротися з наркокартелями. Спочатку Штати били по катерах, а згодом провели військову операцію.
Нагадаємо, у США обговорюють варіанти для встановлення контролю над Гренландією.
Крім того, Трамп не виключив повторної військової операції у Венесуелі. Водночас він наголосив, що Штати не воюють.
