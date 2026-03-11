Іран може атакувати Каліфорнію — у ФБР зробили заяву

Дим здіймається над містом внаслідок атаки. Фото ілюстративне: Reuters

ФБР попередило поліцейські департаменти про можливу атаку Ірану у відповідь на американські обстріли. Зазначається, що дрони можуть випустити у напрямку Каліфорнії.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на ABC News.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про можливу атаку на Каліфорнію

Як зазначає видання, у попередженні йшлося про наміри Ірану здійснити раптовий напад за допомогою безпілотних літальних апаратів на Каліфорнію. Випустити дрони мали б із судна.

"У нас немає додаткової інформації щодо часу, методу, цілі чи виконавців цього нібито нападу", — зазначили у попередженні.

Попередження поширили, аби державні та місцеві органи могли краще підготуватися та реагувати на відповідні загрози. Така інформація є важливою для правоохоронних органів.

Кореспондент ABC News Джон Коен, колишній керівник розвідки Міністерства внутрішньої безпеки, заявив, що він стурбований можливістю застосування безпілотників як з Тихого океану, так і з Мексики.

"Ми знаємо, що Іран має значну присутність у Мексиці та Південній Америці, у них є зв'язки, у них є дрони, і тепер у них є стимул для здійснення атак", — сказав Коен.

Додамо, що Іран та Каліфорнію розділяють близько 12 тис. км через Атлантичний океан, що охоплює майже третину земної кулі.

Військова операція США в Ірані

Війна між США та Іраном триває вже другий тиждень. Американський лідер Дональд Трамп заявив про початок операції у суботу, 28 лютого. Саме тоді почалися американсько-ізраїльські атаки на країну.

Водночас Іран у відповідь почав обстрілювати не тільки Ізраїль, а й інші країни Близького Сходу. Тегеран неодноразово бив по ОАЕ, Катару і Бахрейну.

Під час операції США було вбито верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та інших високопосадовців. Трамп заявив, що має трьох кандидатів на роль нового глави Ірану. Водночас в Ірані обрали Моджтаба Хаменеї новим верховним лідером країни.

В одній із останніх заяв американський лідер зазначив, що США вже перемогли Іран у багатьох аспектах, однак цього замало. Трамп наголосив, що Америка прагне остаточної перемоги.