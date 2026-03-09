Відео
Головна Новини дня У МЗС звернулися до українців, які перебувають на Близькому Сході

У МЗС звернулися до українців, які перебувають на Близькому Сході

Дата публікації: 9 березня 2026 15:18
МЗС України звернулося до громадян через закритий повітряний простір на Близькому Сході
Вибух в ОАЕ внаслідок іранської атаки. Фото: REUTERS/Amr Alfiky

У Міністерстві закордонних справ України звернулися до громадян, які перебувають в країнах Близького Сходу. Наразі повітряний простір декількох країн залишається закритим.

Про це повідомила пресслужба відомства у Telegram у понеділок, 9 березня, передає Новини.LIVE.

Звернення МЗС України до громадян на Близькому Сході

Літаки не літають над Ізраїлем, Кувейтом, Катаром, ОАЕ, Іраном та Іраком.

"Міжнародні аеропорти в Дубай (DXB) та Шаржі (SHJ) функціонують з лімітованою кількістю рейсів. Аеропорти Йорданії, Саудівської Аравії, Лівану та Оману працюють в штатному режимі", — йдеться у повідомленні.

А упродовж 8 березня на "гарячу лінію" МЗС надійшло два звернення українців щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході через скасування авіарейсів. Загалом з 28 лютого зафіксовано 84 звернення.

У МЗС нагадали про форми для оповіщення про ситуацію та отримання зв’язку з дипломатичними установами — ІзраїльОАЕ/БахрейнКувейт, ЙорданіяІрак, КатарСаудівська Аравія, Ліван, Оман та Іран.

Допис МЗС України. Фото: скриншот
Допис МЗС України. Фото: скриншот

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Штати разом із Ізраїлем розпочали масштабну військову операцію проти Ірану, оскільки побоюються, що Тегеран може створити ядерну зброю. Це загрожує регіональній безпеці та змінює баланс сил на Близькому Сході. Стало відомо про ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї

Згодом Іран почав атакувати сусідні країни. Зокрема, йдеться про ОАЕ, Азербайджан, Туреччину, Кувейт та інші.

Масовані удари завдають й по Ірану. Відомо про ураження будівлі, де відбувалися вибори нового лідера, а також ядерному обʼєкту біля Тегерану. 

Водночас в МАГАТЕ повідомили, що наразі немає доказів створення Іраном ядерної бомби, але не можна підтвердити мирний характер ядерної програми.

Лідер США Дональд Трамп вимагає повної капітуляції від Ірану, але в Тегерані наголосили, що це "лишається лише мрією". Водночас лідер Ірану Масуд Пезешкіан попросив пробачення за удари по сусідніх країнах, але згодом атаки продовжилися.

Ситуація на Близькому Сході — як реагують в Україні

Президент Володимир Зеленський наголосив, що затяжні бойові дії на Близькому Сході вплинуть на підтримку України. Крім того, сьогодні він провів засідання Ставки про бойові дії в Ірані.

Раніше очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів про наслідки війни на Близькому Сході для України.

Іран українці МЗС Україна Ірак
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
